Станоев: Надиграхме ги по всички параграфи

Халфът на Локомотив (София) Красимир Станоев бе доволен от победата с 3:0 над Септември. Полузащитникът е на мнение, че успехът е бил напълно заслужен с оглед на показаното на терена.

“Категорична победа и мисля, че надиграхме Септември по всички параграфи. Червеният картон повлия, но ние така или иначе имахме много положения и голът бе въпрос на време. Представяме се по добър начин и заслужавахме повече точки, но мисля, че в следващите мачове ще натрупаме”, каза Станоев.