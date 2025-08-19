Георги Костадинов остава под сериозна въпросителна за мача с АЗ Алкмаар

Лидерът на Левски в средата на терена - Георги Костадинов, най-вероятно ще пропусне първата битка с A3 Алкмаар, пише "Мач Телеграф". Опитният футболист бе дал сериозни надежди на треньорите и съотборниците си, че ще бъде на линия за срещата в четвъртък, но вчера се е провалил на тест номер 1, на който бяха подложени с Мустафа Сангаре. И той, също като Сангаре, е почувствал болки по време на бяганията.

На "Герена" обаче все още не губят тотално надежда. Затова Костадинов ще бъде привикан отново днес на стадион "Георги Аспарухов" и ще бъде подложен на нов тест. "Сините" се надяват той да бъде успешен.

Костадинов и Сангаре пропуснаха последните три мача на тима - победата с 2:1 над Спартак, тази с 2:0 в реванша със Сабах и 0:0 с Ботев (Враца). Останалите играчи на Левски ще почиват днес за първи път от доста време.

Треньорският щаб на "сините" се надява, че Костадинов ще може да влезе поне в групата за мача с A3 Алкмаар в четвъртък и да бъде ползван само в краен случай. Добрата новина е, че от срещата под Околчица няма играчи с болежки.