Левски обяви програмата си до мача с АЗ Алкмаар

Левски обяви програмата си до четвъртък, когато посреща АЗ Алкмаар в първи двубой от плейофите в Лигата на конференциите. Сблъсъкът е на Националния стадион "Васил Левски" от 21:00 часа.

18 август, понеделник:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ (открита за привържениците и представителите на медиите)

19 август, вторник:

ПОЧИВЕН ДЕН

20 август, сряда:

10:45 часа – тренировка – (открита за представителите на медиите в първите 15 минути)

21 август, четвъртък:

21:00 часа – „Левски“ – „АЗ Алкмаар“ – UEFA Conference League, плейоф, първа среща – Национален стадион „Васил Левски“