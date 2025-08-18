Левски обяви програмата си до мача с АЗ Алкмаар

Слушай на живо: Левски - АЗ Алкмаар
Левски обяви програмата си до четвъртък, когато посреща АЗ Алкмаар в първи двубой от плейофите в Лигата на конференциите. Сблъсъкът е на Националния стадион "Васил Левски" от 21:00 часа.
"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път
18 август, понеделник:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ (открита за привържениците и представителите на медиите)
19 август, вторник:
ПОЧИВЕН ДЕН
20 август, сряда:
10:45 часа – тренировка – (открита за представителите на медиите в първите 15 минути)
21 август, четвъртък:
21:00 часа – „Левски“ – „АЗ Алкмаар“ – UEFA Conference League, плейоф, първа среща – Национален стадион „Васил Левски“