Левски обяви програмата си до мача с АЗ Алкмаар

  • 18 авг 2025 | 09:11
  • 532
  • 0
Левски обяви програмата си до четвъртък, когато посреща АЗ Алкмаар в първи двубой от плейофите в Лигата на конференциите. Сблъсъкът е на Националния стадион "Васил Левски" от 21:00 часа.

"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път
"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

18 август, понеделник:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ (открита за привържениците и представителите на медиите)

19 август, вторник:
ПОЧИВЕН ДЕН

20 август, сряда:
10:45 часа – тренировка – (открита за представителите на медиите в първите 15 минути)

21 август, четвъртък:
21:00 часа – „Левски“ – „АЗ Алкмаар“ – UEFA Conference League, плейоф, първа среща – Национален стадион „Васил Левски“

"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

  • 17 авг 2025 | 23:12
  • 107834
  • 437
"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

  • 17 авг 2025 | 23:12
  • 107834
  • 437
