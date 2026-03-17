  Sportal.bg
  Локомотив (София)
  3. Генчев доволен: Важното е ние да играем добре, другите не ни интересуват

Генчев доволен: Важното е ние да играем добре, другите не ни интересуват

  • 17 март 2026 | 20:12
  • 372
  • 2

Наставникът на Локомотив (София) Станислав Генчев бе много доволен от победата с 3:0 над Септември. Специалистът е на мнение, че играта на тима е била на добро ниво.

Локо (Сф) сгази Септември
Локо (Сф) сгази Септември

“Няма как да не сме доволни, след като сме победили с 3:0. Играта също бе много добра. Имахме четири положение преди първия гол. След това червеният гол улесни нещата, но съм много доволен от дисциплината и играта. Не трябва да повтаряме грешката от Добруджа, когато допуснахме да ни намалят резултата, вместо да вкараме трети гол. Днес мисля, че станахме петото най-силно нападение в Лигата. За нас е важно ние да играем добре, а не гледаме другите отбори”, каза Генчев.

