Генчев доволен: Важното е ние да играем добре, другите не ни интересуват

Наставникът на Локомотив (София) Станислав Генчев бе много доволен от победата с 3:0 над Септември. Специалистът е на мнение, че играта на тима е била на добро ниво.

“Няма как да не сме доволни, след като сме победили с 3:0. Играта също бе много добра. Имахме четири положение преди първия гол. След това червеният гол улесни нещата, но съм много доволен от дисциплината и играта. Не трябва да повтаряме грешката от Добруджа, когато допуснахме да ни намалят резултата, вместо да вкараме трети гол. Днес мисля, че станахме петото най-силно нападение в Лигата. За нас е важно ние да играем добре, а не гледаме другите отбори”, каза Генчев.