Популярни
»

Гледай на живо

Очаквайте: Септември (U18) - Ботев Пловдив (U18)
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски натрупа големи приходи от мачовете до този момент в Европа

Левски натрупа големи приходи от мачовете до този момент в Европа

  • 16 авг 2025 | 10:38
  • 2436
  • 3
Слушай на живо
Слушай на живо: Ботев (Враца) - Левски

Левски записа страхотни мачове в Европа този сезон. "Сините" са на прага да влязат в основната фаза на Лигата на конференциите.

Освен страхотни емоции, Левски натрупа и солидни приходи от участието си. От него до момента "сините" са спечелили приблизително 2 100 000 евро от битките с Апоел Беер Шева, Брага и Сабах. Тази сума се формира от 1 450 000 евро, които са от награден фонд на УЕФА, и приблизително 650 000 евро от билети, съобщава "Мач Телеграф".

Нико Петров анализира успеха на Левски над Сабах с препратки към стила на ПСЖ
Нико Петров анализира успеха на Левски над Сабах с препратки към стила на ПСЖ

Парите са гарантирани, дори ако Левски отпадне на плейофа от силния отбор на A3 Алкмаар. Клубът ще има и огромен приход от продажба на билетите за мача с нидерландците, който ще се играе на Националния стадион "Васил Левски". Очаква се трибуните да бъдат пълни, което ще вкара над 500 000 евро в касата на Левски, които са отделни от споменатите по-горе 2 100 000 евро.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Време е за дербито на Варна!

Време е за дербито на Варна!

  • 16 авг 2025 | 07:30
  • 2762
  • 16
Георги Миланов получи червен картон, но Динамо (Б) се добра до точка

Георги Миланов получи червен картон, но Динамо (Б) се добра до точка

  • 16 авг 2025 | 00:39
  • 5087
  • 0
Косич: Футболът в България е много труден, а Петър е великолепен

Косич: Футболът в България е много труден, а Петър е великолепен

  • 15 авг 2025 | 23:50
  • 3446
  • 0
Загорчич: Детска работа, първите 40 минути можеше да вкараме 2-3 гола

Загорчич: Детска работа, първите 40 минути можеше да вкараме 2-3 гола

  • 15 авг 2025 | 23:44
  • 2967
  • 5
Андреев: Като не вкараш, ще ти вкарат, в Локомотив настроението е топ

Андреев: Като не вкараш, ще ти вкарат, в Локомотив настроението е топ

  • 15 авг 2025 | 23:35
  • 2349
  • 0
Мартин Минчев качи Краковия на върха в Полша

Мартин Минчев качи Краковия на върха в Полша

  • 15 авг 2025 | 23:29
  • 11051
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Време е за дербито на Варна!

Време е за дербито на Варна!

  • 16 авг 2025 | 07:30
  • 2762
  • 16
България излиза с обезкървен състав за отмъщение срещу Австрия

България излиза с обезкървен състав за отмъщение срещу Австрия

  • 16 авг 2025 | 07:00
  • 5778
  • 27
Ботев (Пловдив) ще се опита да прекъсне кошмарната си серия в Стара Загора

Ботев (Пловдив) ще се опита да прекъсне кошмарната си серия в Стара Загора

  • 16 авг 2025 | 09:15
  • 2578
  • 2
Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

  • 15 авг 2025 | 23:56
  • 58452
  • 449
Петър Андреев се превърна в герой за Локомотив (Пд) и влоши ситуацията в Славия

Петър Андреев се превърна в герой за Локомотив (Пд) и влоши ситуацията в Славия

  • 15 авг 2025 | 23:14
  • 42725
  • 135
Левски обяви цените на билетите за мача с АЗ Алкмаар и каза кога ги пуска в продажба

Левски обяви цените на билетите за мача с АЗ Алкмаар и каза кога ги пуска в продажба

  • 15 авг 2025 | 22:21
  • 42620
  • 42