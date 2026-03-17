Фратрия назначи латвиец с малко опит като старши треньор

Футболен клуб Фратрия обявява назначението на нов старши треньор — Ренарс Роде.

"Ренарс е бивш национален състезател на Латвия, който прекрати състезателната си кариера през 2022 година. Веднага след това започва своя треньорски път и бързо натрупва ценен опит. Той работи в системата на „Валмиера“, където е асистент-треньор, както и старши треньор на „Валмиера II“. По-късно продължава като асистент в „Висакха ФК“ и „Ауда“, натрупвайки международен опит и развивайки се в различни футболни среди. Ренарс вече се утвърждава като перспективен специалист със съвременен поглед върху футбола", пишат от Фратрия.