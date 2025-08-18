От Нюкасъл отправиха втора оферта за Уиса, този път са уверени, че ще бъде приета

Популярни
От Нюкасъл са отправили нова и подобрена оферта на стойност 35 милиона паунда за нападателя на Брентфорд Йоан Уиса, информира вестник “Сън”. 28-годишното острие има само година от настоящия си договор, което е основна причина за сравнително ниското предложение. Това е втора оферта на “свраките” за играча, след като предишната на стойност 30 млн. от европейската валута бе отхвърлена. Тимът от английския север е все по-уверен, че ще успее да разбие оформилото се проклятие и най-после да привлече атакуващ футболист. От “Сейнт Джеймсис Парк” през цялото лято се опитват да добавят играч в предни позиции, но не успяха в преследването си на Матеус Куня, Жоао Педро, Лиъм Делап, Бенямин Шешко и Юго Екитике.

Вчера от Брентфорд обявиха привличането на Данго Уатара, което повечето специалисти определят като фактор, който да спомогне за раздялата с Уиса. Необходимостта от привличането на нападател в Нюкасъл стана много голяма след настъпилия разрив с Александър Исак. Шведският нападател отказва да играе за “свраките” и продължава да тренира отделно от основната група, тъй като настоява да бъде продаден на Ливърпул.

