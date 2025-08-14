Нюкасъл и Астън Вила се разбраха за Рамзи

Популярни
  14 авг 2025
Нюкасъл и Астън Вила са постигнали пълна договорка относно трансфера на Джейкъб Рамзи на “Сейнт Джеймсис Парк”, съобщава “Скай Спортс”. “Свраките” ще платят 39 милиона паунда твърда сума за халфа, а още 4 млн. са включени под формата на бонуси. Медията допълва, че самият играч ще пътува още тази вечер, за да премине медицински прегледи в петък, след което ще подпише своя договор, който ще е за пет години. Джейкъб Рамзи ще се превърне във второто ново попълнение на Нюкасъл през това лято след Антъни Еланга, който пристигна от Нотингам Форест.

От Астън Вила не желаеха да се разделят с футболиста, но сериозните финансови проблеми, свързани с финансовия феърплей, наложиха необходимостта от продажба на един от най-влиятелните им футболисти. За Нюкасъл тази сделка идва на фона на продължаващите проблеми около бъдещето на Александър Исак, който продължава да тренира отделно от основната група на тима и отказва да продължи да играе за “свраките”.

Gettyimages

