Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  3. Конфликтът Нюкасъл - Исак ескалира

Конфликтът Нюкасъл - Исак ескалира

  • 15 авг 2025 | 09:41
  • 2470
  • 2

Александър Исак иска да премине в Ливърпул и тъй като Нюкасъл не го пуска, от известно време е в стачка.

Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл
Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл

Шведският нападател тренира самостоятелно от миналия месец, когато е съобщил на ръководството на Нюкасъл Юнайтед, че иска да се присъедини към Ливърпул. И тъй като не показва признаци да е променил решението си, клубът възнамерява да предприеме строги мерки.

Исак ще бъде глобен, ако откаже да играе в официални мачове. „Свраките“ досега не са го глобявали за отказа му да пътува за турнето в Далечния изток, нито за отсъствието му от приятелските срещи. Те продължават да му изплащат заплата от 130 000 паунда на седмица.

Според таблоида "Сън" ще се пристъпи към финансови санкции, ако Исак пропусне някой официален мач. Първата глоба може да дойде още в събота, в случай че откаже да играе срещу Астън Вила, в началото на сезон 2025/2026 в Премиър лийг.

Треньорът Еди Хау ясно заяви, че иска голмайсторът от миналия сезон обратно в отбора си. Но признава, че бъдещето на топ играча, на когото е връчена фланелката с номер 14 за този сезон, не е ясно.

Хау заяви тази седмица: "Мисля, че всичко е на карта. Многократно съм казвал, че той има договор с нас. Той е наш играч. Клубът ще вземе решение за бъдещето му. Не знам какво ще бъде то. Разбира се, имам предпочитания. Искам най-добрия и най-силния възможен отбор, но искам и играчи, които наистина искат да играят за този футболен клуб".

Ливърпул вече е предложил 130 милиона евро за шведския национал, но Нюкасъл го оценява на 170 милиона и настоява за тази сума, ако ще го пуска.

Докато се вземе решение, "свраките" се готвят да финализират привличането на халфа Джейкъб Рамзи (Астън Вила) и на Йоан Уиса (Брентфорд). Рамзи ще подпише 5-годишен договор в петък след медицинските прегледи.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Влахович може да пристигне в Нюкасъл или Барселона до края на лятото

Влахович може да пристигне в Нюкасъл или Барселона до края на лятото

  • 15 авг 2025 | 07:43
  • 3580
  • 3
Премиър лийг се завръща с много нови звезди и още по-голяма конкуренция

Премиър лийг се завръща с много нови звезди и още по-голяма конкуренция

  • 15 авг 2025 | 07:37
  • 6243
  • 1
Лига 1 стартира: ново самотно надбягване за ПСЖ или конкуренцията ще се събуди?

Лига 1 стартира: ново самотно надбягване за ПСЖ или конкуренцията ще се събуди?

  • 15 авг 2025 | 07:23
  • 1904
  • 0
Ла Лига стартира с шампионски заявки от Барса, Реал и Атлетико

Ла Лига стартира с шампионски заявки от Барса, Реал и Атлетико

  • 15 авг 2025 | 07:07
  • 5332
  • 0
Ривър Плейт с нулево равенство в първия осминафинал

Ривър Плейт с нулево равенство в първия осминафинал

  • 15 авг 2025 | 06:17
  • 1071
  • 0
Страхотно! България влезе в топ 30 на УЕФА

Страхотно! България влезе в топ 30 на УЕФА

  • 15 авг 2025 | 05:54
  • 27255
  • 31
Виж всички

Водещи Новини

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

  • 14 авг 2025 | 20:52
  • 174502
  • 706
Здрав сблъсък в Пловдив

Здрав сблъсък в Пловдив

  • 15 авг 2025 | 08:05
  • 4674
  • 5
Премиър лийг се завръща с много нови звезди и още по-голяма конкуренция

Премиър лийг се завръща с много нови звезди и още по-голяма конкуренция

  • 15 авг 2025 | 07:37
  • 6243
  • 1
Страхотно! България влезе в топ 30 на УЕФА

Страхотно! България влезе в топ 30 на УЕФА

  • 15 авг 2025 | 05:54
  • 27255
  • 31
Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

  • 14 авг 2025 | 22:25
  • 108312
  • 96
ЦСКА 1948 и Монтана излизат един срещу друг в търсене на по-добро настроение

ЦСКА 1948 и Монтана излизат един срещу друг в търсене на по-добро настроение

  • 15 авг 2025 | 07:52
  • 4700
  • 3