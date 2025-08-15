Конфликтът Нюкасъл - Исак ескалира

Александър Исак иска да премине в Ливърпул и тъй като Нюкасъл не го пуска, от известно време е в стачка.

Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл

Шведският нападател тренира самостоятелно от миналия месец, когато е съобщил на ръководството на Нюкасъл Юнайтед, че иска да се присъедини към Ливърпул. И тъй като не показва признаци да е променил решението си, клубът възнамерява да предприеме строги мерки.

Исак ще бъде глобен, ако откаже да играе в официални мачове. „Свраките“ досега не са го глобявали за отказа му да пътува за турнето в Далечния изток, нито за отсъствието му от приятелските срещи. Те продължават да му изплащат заплата от 130 000 паунда на седмица.

Според таблоида "Сън" ще се пристъпи към финансови санкции, ако Исак пропусне някой официален мач. Първата глоба може да дойде още в събота, в случай че откаже да играе срещу Астън Вила, в началото на сезон 2025/2026 в Премиър лийг.

Треньорът Еди Хау ясно заяви, че иска голмайсторът от миналия сезон обратно в отбора си. Но признава, че бъдещето на топ играча, на когото е връчена фланелката с номер 14 за този сезон, не е ясно.

Хау заяви тази седмица: "Мисля, че всичко е на карта. Многократно съм казвал, че той има договор с нас. Той е наш играч. Клубът ще вземе решение за бъдещето му. Не знам какво ще бъде то. Разбира се, имам предпочитания. Искам най-добрия и най-силния възможен отбор, но искам и играчи, които наистина искат да играят за този футболен клуб".

Ливърпул вече е предложил 130 милиона евро за шведския национал, но Нюкасъл го оценява на 170 милиона и настоява за тази сума, ако ще го пуска.

Докато се вземе решение, "свраките" се готвят да финализират привличането на халфа Джейкъб Рамзи (Астън Вила) и на Йоан Уиса (Брентфорд). Рамзи ще подпише 5-годишен договор в петък след медицинските прегледи.

Снимки: Imago