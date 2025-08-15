Еди Хау: Проблемите може да ни обединят

Популярни
Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау за пореден път коментира ситуацията с Александър Исак. Наставникът няма да може да разчита на нападателя за утрешния двубой срещу Астън Вила от първия кръг на Премиър Лийг. Шведът продължава да тренира отделно от отбора с надеждата да премине в Ливърпул, но бъдещето му не е ясно.

“Ситуацията е същата. Няма промяна. Аз съм концентриран върху Астън Вила. Ситуацията с Исак е ясно от известно време и продължава да е така. Имам отлични отношения с него. Работя с всеки играч с идеята да се развиват. Не мисля, че Исак щеше да се справи толкова добре без това, без съотборниците си, без феновете. Той осъзнава това, той е интелигентен човек”, сподели Хау.

“В началото на предсезонната подготовка беше труден период и това се видя от представянето ни. Но играчите са силни психически, настроението е добро и представянето ни се подобри. Групата реагира добре. Понякога тези неща може да имат положителен ефект. Тези неща може да ни обединят по начин, по който не знаеш, че е възможно”, допълни той.

Наставникът коментира и трансферите на клуба: “Доволен съм. Нещата се развиха бавно. Опитахме да сме активни рано, но не се случи. Постепенно, стъпка по стъпка, ставаме по-силни. Привличаме качествени играчи. На върха на атаката ситуацията не е идеална, но имаме време”.

В отсъствието на Исак Нюкасъл не разполага с изявен централен нападател. “Свраките” са близо до привличането на Джейкъб Рамзи, но дори трансферът да бъде завършен днес, той няма да е на разположение за утрешния мач, а и той не играе на върха на атаката. Клубът се надява да привлече и Йоан Уиса от Брентфорд, но още не се е договорил за трансферната му сума.

