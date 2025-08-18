Нюкасъл представи Джейкъб Рамзи

Нюкасъл официално обяви трансфера на Джейкъб Рамзи от Астън Вила. “Свраките” ще платят за 24-годишния халф, който е четвъртото ново попълнение на клуба за това лято, 39 милиона паунда твърда сума, а още 4 млн. са включени под формата на бонуси. Рамзи ще играе с номер 41 на “Сейнт Джеймсис Парк”.

“Радвам се, че съм тук. Бяха луди два или три дни, но наистина съм щастлив да съм тук и нямам търпение да започна. Това е голяма стъпка за мен, но веднага щом разбрах, че старши треньорът е заинтересован и наистина ме харесва, не ми отне много време да взема решение. Неговият опит в развитието на играчи, особено на тези, които са станали национали тук, говори сам за себе си. Винаги мачовете на Вила с Нюкасъл са били много трудни. Отборът е пълен с енергия, а феновете са толкова страстни. Чувствам, че моята игра отговаря на това”, заяви Рамзи пред сайта на Нюкасъл.

"Джейкъб е още едно фантастично попълнение в нашия отбор. Неговите качества ще ни донесат нещо различно на терена и той отговаря на профила на млад и жаден за развитие играч, но също така и с богат футболен опит във Висшата лига зад гърба си”, добави мениджърът на Нюкасъл Еди Хау.

Jacob Ramsey is a Mag! 🙌 pic.twitter.com/67pTuZXrLm — Newcastle United (@NUFC) August 17, 2025