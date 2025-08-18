Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  3. Нюкасъл представи Джейкъб Рамзи

Нюкасъл представи Джейкъб Рамзи

  • 18 авг 2025 | 12:02
  • 1077
  • 0
Нюкасъл представи Джейкъб Рамзи

Нюкасъл официално обяви трансфера на Джейкъб Рамзи от Астън Вила. “Свраките” ще платят за 24-годишния халф, който е четвъртото ново попълнение на клуба за това лято, 39 милиона паунда твърда сума, а още 4 млн. са включени под формата на бонуси. Рамзи ще играе с номер 41 на “Сейнт Джеймсис Парк”.

“Радвам се, че съм тук. Бяха луди два или три дни, но наистина съм щастлив да съм тук и нямам търпение да започна. Това е голяма стъпка за мен, но веднага щом разбрах, че старши треньорът е заинтересован и наистина ме харесва, не ми отне много време да взема решение. Неговият опит в развитието на играчи, особено на тези, които са станали национали тук, говори сам за себе си. Винаги мачовете на Вила с Нюкасъл са били много трудни. Отборът е пълен с енергия, а феновете са толкова страстни. Чувствам, че моята игра отговаря на това”, заяви Рамзи пред сайта на Нюкасъл.

"Джейкъб е още едно фантастично попълнение в нашия отбор. Неговите качества ще ни донесат нещо различно на терена и той отговаря на профила на млад и жаден за развитие играч, но също така и с богат футболен опит във Висшата лига зад гърба си”, добави мениджърът на Нюкасъл Еди Хау.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Енрике: Нашият манталитет е да излезем от зоната си на комфорт

Енрике: Нашият манталитет е да излезем от зоната си на комфорт

  • 18 авг 2025 | 07:33
  • 5611
  • 0
Директор в Милан потвърди за Хойлунд и Влахович

Директор в Милан потвърди за Хойлунд и Влахович

  • 18 авг 2025 | 06:54
  • 5748
  • 4
Халф на Бенфика стана пазарна цел на Ал-Ахли

Халф на Бенфика стана пазарна цел на Ал-Ахли

  • 18 авг 2025 | 06:39
  • 2421
  • 0
Трус в Бразилейро Betano: Отборът на Коутиньо унижи Неймар с невиждана загуба, довела до оставка

Трус в Бразилейро Betano: Отборът на Коутиньо унижи Неймар с невиждана загуба, довела до оставка

  • 18 авг 2025 | 05:31
  • 20480
  • 3
Петев стартира със загуба арабската си авантюра

Петев стартира със загуба арабската си авантюра

  • 18 авг 2025 | 03:46
  • 4267
  • 1
Ракув се завърна към победите в Полша преди първия мач с Арда

Ракув се завърна към победите в Полша преди първия мач с Арда

  • 18 авг 2025 | 02:31
  • 2713
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 792
  • 0
БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

  • 18 авг 2025 | 11:59
  • 5380
  • 11
Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

  • 18 авг 2025 | 07:16
  • 10318
  • 8
Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

  • 18 авг 2025 | 10:33
  • 12694
  • 3
Септември търси първи точки, но Добруджа показа, че не е за подценяване

Септември търси първи точки, но Добруджа показа, че не е за подценяване

  • 18 авг 2025 | 07:48
  • 5162
  • 3
"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

  • 17 авг 2025 | 23:12
  • 113137
  • 475