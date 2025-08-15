Популярни
  Еди Хау: Отсъствието на Исак оставя огромна дупка

  15 авг 2025 | 10:44
  • 2580
  • 0

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау призна, че в клуба има много проблеми и лятото е било трудно. Той коментира ситуацията около Александър Исак. Нападателят не тренира с отбора, тъй като иска да напусне и има желание да премине в Ливърпул. На този етап “свраките” не го пускат и бъдещето му е неясно.

“Не мисля, че това е здравословно за нас. Не отричам, че това е голямо предизвикателство”, коментира Хау спекулациите около бъдещето на Исак. “За мен, Алекс е един от най-добрите нападатели в света, ако не и най-добрият. Неговото отсъствие от състава оставя огромна дупка. Когато играч, който е толкова добър, не е част от групата, е трудно за играчи да го разберат напълно, да знаят какво се случва и как да реагират. С времето в състава започва да се приема, че това е състава и трябва да извлечем най-доброто от ситуацията”, допълни той пред “Би Би Си”.

“Беше стресиращо лято. Не е идеално да действаме без изпълнителен директор и без спортен директор. Това е необичайна динамика за нас. Свързвани сме с много играчи, привлякохме някои, не успяхме с други. Доволни сме от играчите, които взехме. Мисля, че отборът ни е на по-добро място след последните нови попълнения”, сподели още мениджърът.

Той призна, че спекулациите и ситуацията с Исак се отразява на отбора: “Шумът не съществува, ако не си отворен към него. Вътрешно сме концентрираме само върху тренировките, но има негативност около нашето лято, с която се опитваме да се справяме. Имаше стресиращи моменти. Със сигурност се отразиха на морала по време на предсезонната подготовка. Нищо не мога да направя да променя това. В каквато и ситуация да се намираш, трябва да намериш решение, но можеш да контролираш само част от нещата”.

Според английските медии Исак е решен повече да не играе за Нюкасъл. Клубът се опитва да привлече негов заместник. “Свраките” договориха Джейкъб Рамзи от Астън Вила, който не играе на същата позиция, но е атакуващ футболист, и преговарят от Йоан Уиса от Брентфорд. Очаква се, когато тези трансфери да бъдат завършени, Ливърпул да изпрати нова оферта за Исак и шансовете тя да бъде приета ще бъдат по-големи особено ако е близо до исканите от Нюкасъл 150 милиона лири.

