Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  3. Севиля привлече вратар от Нюкасъл

Севиля привлече вратар от Нюкасъл

  • 13 авг 2025 | 13:30
  • 245
  • 0
Севиля привлече вратар от Нюкасъл

Испанският футболен клуб Севиля привлече вратаря Одисеас Влаходимос от английския Нюкасъл с договор под наем за следващия сезон в Ла Лига, съобщава Marca. 31-годишният страж е роден в Германия, но играе за гръцкия национален отбор. Влаходимос пристигна в Севиля в началото на седмицата и премина медицински изследвания, след което подписа договор. Така той стана третото попълнение на испанците през лятото, след като те привлякоха още лявото крило Алфон Гонсалес и левият бек Габриел Суасо. И двамата бяха свободни агенти. 

Влаходимос ще играе на "Рамон Санчес-Писхуан" под наем без опция за закупуване. Негови съперници за титулярния пост ще бъдат Алваро Фернандес и Орян Нюланд, но се очаква гръцкият национал да бъде титуляр. Първият най-вероятно ще напусне и ще играе за друг отбор.  Севиля ще открие новия сезон в ЛаЛига на 17 август срещу Атлетик в Билбао

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

  • 13 авг 2025 | 07:30
  • 13340
  • 6
Суперкомпютър определи новия шампион в Ла Лига

Суперкомпютър определи новия шампион в Ла Лига

  • 13 авг 2025 | 07:05
  • 7037
  • 3
Какво е бъдещето на Родриго?

Какво е бъдещето на Родриго?

  • 13 авг 2025 | 06:25
  • 5908
  • 1
Официално: Нюкасъл привлече Малик Тиау от Милан

Официално: Нюкасъл привлече Малик Тиау от Милан

  • 13 авг 2025 | 06:02
  • 5011
  • 0
ФИФА забранява преотстъпванията между клубове с обща собственост

ФИФА забранява преотстъпванията между клубове с обща собственост

  • 13 авг 2025 | 05:33
  • 2864
  • 0
Клубовете от Премиър лийг ще почетат паметта на Диого Жота през уикенда

Клубовете от Премиър лийг ще почетат паметта на Диого Жота през уикенда

  • 13 авг 2025 | 04:59
  • 2575
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Матей Казийски ще играe в България!

Матей Казийски ще играe в България!

  • 13 авг 2025 | 13:41
  • 1896
  • 3
Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

  • 13 авг 2025 | 13:18
  • 5325
  • 9
Левски пристигна в Баку

Левски пристигна в Баку

  • 13 авг 2025 | 13:21
  • 1724
  • 1
Боримиров: Хубаво за България е повече наши отбори да продължават напред в Европа

Боримиров: Хубаво за България е повече наши отбори да продължават напред в Европа

  • 13 авг 2025 | 09:17
  • 8259
  • 9
Етър остана без треньор

Етър остана без треньор

  • 13 авг 2025 | 12:20
  • 4721
  • 10
Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

  • 13 авг 2025 | 07:30
  • 13340
  • 6