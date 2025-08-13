Севиля привлече вратар от Нюкасъл

Испанският футболен клуб Севиля привлече вратаря Одисеас Влаходимос от английския Нюкасъл с договор под наем за следващия сезон в Ла Лига, съобщава Marca. 31-годишният страж е роден в Германия, но играе за гръцкия национален отбор. Влаходимос пристигна в Севиля в началото на седмицата и премина медицински изследвания, след което подписа договор. Така той стана третото попълнение на испанците през лятото, след като те привлякоха още лявото крило Алфон Гонсалес и левият бек Габриел Суасо. И двамата бяха свободни агенти.

🗣 Odysseas Vlachodimos spoke in his first interview since completing his loan move:



↗ Pushing the club back to the top

💪 Can't wait to start

🇬🇷 Following the footsteps of Tsartas — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 13, 2025

Влаходимос ще играе на "Рамон Санчес-Писхуан" под наем без опция за закупуване. Негови съперници за титулярния пост ще бъдат Алваро Фернандес и Орян Нюланд, но се очаква гръцкият национал да бъде титуляр. Първият най-вероятно ще напусне и ще играе за друг отбор. Севиля ще открие новия сезон в ЛаЛига на 17 август срещу Атлетик в Билбао.