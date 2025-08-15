Популярни
Влахович може да пристигне в Нюкасъл или Барселона до края на лятото

Нападателят на Ювентус Душан Влахович е привлякъл вниманието на Нюкасъл и може да смени клуба преди затварянето на летния трансферен прозорец, съобщава La Gazzetta dello Sport.

Според източника клубът от Торино обмисля продажбата на сърбина заради високата му заплата, която възлиза на 12 млн евро годишно.

В същото време треньорът Игор Тудор не е против футболистът да остане в клуба: той се вписва в тактическата схема и е уважаван в съблекалнята.

Твърди се, че испанският шампион Барселона също преди това е следила Влахович.

Миналият сезон нападателят изигра 44 мача във всички турнири, отбеляза 17 гола и направи 5 асистенции. Договорът със сърбина е изчислен до лятото на 2026 г., пазарната му стойност се оценява на 35 млн евро

