Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Нова трансферна стратегия отдалечава Луукман от Интер

Нова трансферна стратегия отдалечава Луукман от Интер

  • 14 авг 2025 | 18:20
  • 1245
  • 0
Нова трансферна стратегия отдалечава Луукман от Интер

Предвид проточилата се сага с Адемола Луукман финалистът в Шампионската лига Интер е готов да промени трансферната си стратегия, което може да отдалечи нападателя на Аталанта от преминаване в миланския гранд, пише Джанлука Ди Марцио.

Рома отправи оферта за Санчо, Интер може да финансира две сделки на “вълците”
Рома отправи оферта за Санчо, Интер може да финансира две сделки на “вълците”

Според трансферния експерт в Интер все още се надяват да привлекат Луукман, но неговият клуб продължава да избягва споразумение, като не е имало контакт между двете страни през последните 10 дни. От друга страна, “нерадзурите” са доволни от представянето през това лято на новите нападатели в състава на Кристиан Киву - Франческо Пио Еспозито и Анже-Йоан Бони. Освен това тимът вече разполага с редица играчи, които биха могли да действат зад централния нападател в новата схема 3-4-2-1.

Ето защо клубното ръководство обмисля възможността за различен тип трансфер. За целта е набелязан полузащитникът на Рома Ману Коне, като “вълците” могат да бъдат склонни на негова продажба заради желанието на новия наставник Джан Пиеро Гасперини да преструктурира състава според своите виждания. В момента привличането на френския национал е само идея, която би могла да бъде разгледана по-обстойно от Интер, ако клубът наистина реши да се откаже от Луукман. Въпреки затишието около него напоследък оттам все още не са затворили вратата за потенциалното му пристигане на “Джузепе Меаца”, добавя Ди Марцио.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Уейн Рууни влезе в полемика с Том Брейди

Уейн Рууни влезе в полемика с Том Брейди

  • 14 авг 2025 | 13:23
  • 2808
  • 2
Емре Джан ще пропусне началото на сезона в Бундеслигата

Емре Джан ще пропусне началото на сезона в Бундеслигата

  • 14 авг 2025 | 12:52
  • 1043
  • 0
Гонсало Рамош: Този трофей означава много за ПСЖ, оставам в отбора

Гонсало Рамош: Този трофей означава много за ПСЖ, оставам в отбора

  • 14 авг 2025 | 12:45
  • 1613
  • 0
Бешикташ със запитване за Санчо, той не иска в Турция

Бешикташ със запитване за Санчо, той не иска в Турция

  • 14 авг 2025 | 12:40
  • 1569
  • 2
Томас Мюлер получи топло посрещане от феновете на Уайткапс във Ванкувър

Томас Мюлер получи топло посрещане от феновете на Уайткапс във Ванкувър

  • 14 авг 2025 | 12:30
  • 1011
  • 4
Байерн разреши на Коман да лети, за да финализира трансфера си в Ал-Насър

Байерн разреши на Коман да лети, за да финализира трансфера си в Ал-Насър

  • 14 авг 2025 | 12:17
  • 1998
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Сабах 0:0 Левски, големият "син" герой от първия мач е титуляр

Сабах 0:0 Левски, големият "син" герой от първия мач е титуляр

  • 14 авг 2025 | 18:59
  • 24118
  • 46
След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

  • 14 авг 2025 | 14:22
  • 52898
  • 70
Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

  • 14 авг 2025 | 15:02
  • 25568
  • 133
Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

  • 14 авг 2025 | 15:20
  • 20548
  • 18
Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

  • 14 авг 2025 | 12:49
  • 7576
  • 14
Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

  • 14 авг 2025 | 07:15
  • 14978
  • 19