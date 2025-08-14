Нова трансферна стратегия отдалечава Луукман от Интер

Предвид проточилата се сага с Адемола Луукман финалистът в Шампионската лига Интер е готов да промени трансферната си стратегия, което може да отдалечи нападателя на Аталанта от преминаване в миланския гранд, пише Джанлука Ди Марцио.

Според трансферния експерт в Интер все още се надяват да привлекат Луукман, но неговият клуб продължава да избягва споразумение, като не е имало контакт между двете страни през последните 10 дни. От друга страна, “нерадзурите” са доволни от представянето през това лято на новите нападатели в състава на Кристиан Киву - Франческо Пио Еспозито и Анже-Йоан Бони. Освен това тимът вече разполага с редица играчи, които биха могли да действат зад централния нападател в новата схема 3-4-2-1.

Ето защо клубното ръководство обмисля възможността за различен тип трансфер. За целта е набелязан полузащитникът на Рома Ману Коне, като “вълците” могат да бъдат склонни на негова продажба заради желанието на новия наставник Джан Пиеро Гасперини да преструктурира състава според своите виждания. В момента привличането на френския национал е само идея, която би могла да бъде разгледана по-обстойно от Интер, ако клубът наистина реши да се откаже от Луукман. Въпреки затишието около него напоследък оттам все още не са затворили вратата за потенциалното му пристигане на “Джузепе Меаца”, добавя Ди Марцио.

