Лийдс с интерес към Добвик

  • 11 авг 2025 | 16:48
  • 103
  • 0
Лийдс проучва ситуацията около нападателя на Рома Артьом Довбик и планира за изпрати оферта за украинеца, съобщава италианският вестник Gazzetta dello Sport.

Престоят на 28-годишния Довбик в Рома не протече според планираното, след като италианският клуб плати 38.5 милиона евро за футболиста през миналото лято. В момента украинският нападател не попада в плановете на отбора за следващия сезон.

Интерес към него проявява Лийдс, който е изпратил свои представители да следят изявите му в контролата на Рома срещу Евертън. Ръководството на Рома е готово да се раздели с Артьом Довбик за около 32 милиона евро, а същевременно да опита да привлече Никола Кръстович от Лече.

