Рома отправи оферта за Санчо, Интер може да финансира две сделки на “вълците”

От Рома са отправили официална оферта към Манчестър Юнайтед за крилото Джейдън Санчо, съобщава Фабрицио Романо. Става въпрос за първоначален наем, който лесно може да се превърне в постоянен трансфер чрез клауза на стойност 23 млн. евро. Самият играч вече е дал съгласието си да премине на “Олимпико”.

Джанлука Ди Марцио потвърждава за изпратената оферта, като добавя, че средствата за този трансфер може да дойдат от потенциалната продажба на полузащитника Ману Коне в Интер. Нещо повече, раздялата с френския национал може да финансира и присъединяването на още едно крило в състава на Джан Пиеро Гасперини. Става въпрос за Леон Бейли, за когото Рома води преговори с Астън Вила. Смята се, че предложението на “вълците” е със същата формула като тази за Санчо, както и на много подобна цена.

🚨🟡🔴 Jadon Sancho has opened doors to AS Roma move and the proposal is worth £20m as total package.



Loan deal with obligation to buy proposal at easy conditions to activate the permanent deal.



Sancho doesn’t want to go to Turkey at this stage despite reports. ❌ pic.twitter.com/0YhMEFnbYJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2025

Според Фабрис Хоукинс въпросната сделка между двата италиански клуба за Коне може да се осъществи за сума, по-малка от 50 млн. евро.

🚨🇫🇷 lnter Milan in talks with AS Roma over Manu Koné.

Inter wants to close the deal below €50M. pic.twitter.com/e3X1iYP3oo — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 14, 2025

