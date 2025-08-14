Популярни
Рома отправи оферта за Санчо, Интер може да финансира две сделки на “вълците”

  • 14 авг 2025 | 18:46
  • 733
  • 0
От Рома са отправили официална оферта към Манчестър Юнайтед за крилото Джейдън Санчо, съобщава Фабрицио Романо. Става въпрос за първоначален наем, който лесно може да се превърне в постоянен трансфер чрез клауза на стойност 23 млн. евро. Самият играч вече е дал съгласието си да премине на “Олимпико”.

Джанлука Ди Марцио потвърждава за изпратената оферта, като добавя, че средствата за този трансфер може да дойдат от потенциалната продажба на полузащитника Ману Коне в Интер. Нещо повече, раздялата с френския национал може да финансира и присъединяването на още едно крило в състава на Джан Пиеро Гасперини. Става въпрос за Леон Бейли, за когото Рома води преговори с Астън Вила. Смята се, че предложението на “вълците” е със същата формула като тази за Санчо, както и на много подобна цена.

Според Фабрис Хоукинс въпросната сделка между двата италиански клуба за Коне може да се осъществи за сума, по-малка от 50 млн. евро.

Снимки: Gettyimages

