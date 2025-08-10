Популярни
Шеф на Интер за най-трудния си трансфер, съжалението си за Кварацхелия и най-новото попълнение на Милан

Спортният директор на Интер Пиеро Аузилио даде интервю пред „Гадзета дело спорт“, като направи няколко любопитни разкрития от дългогодишната си кариера в Интер. Шефът на „нерадзурите“ говори за своя най-труден трансфер в клуба, за съжалението си, че не е подписал с Хвича Кварацхелия в миналото, както и за смъмрянето, което е отнесъл от своя син относно най-новото попълнение на градския съперник Милан Ардон Яшари.

„По време на един зимен трансферен прозорец продадох наш играч в чужбина и си отдъхнах. Това беше много тежък период, в който изпитвахме трудности да плащаме заплатите. Точно когато щяхме да подписваме документите по сделката, един известен бракоразводен адвокат ми се обади и ми каза: „Не можеш да пуснеш играча в чужбина. Неговата съпруга иска развод и затова поискахме неговият паспорт да бъде отнет“. Аз обаче затворих двамата в една стая, докато не изгладиха нещата помежду си. Не знам дали това беше най-трудният трансфер, но може би за Интер той беше най-важният.

Най-голямата грешка в кариерата ми? Това, че не взех Кварацхелия. Аз обаче не бях единственият, допуснал тази грешка, защото той беше предложен на много клубове в Италия. Ние играехме в 3-5-2, а той беше играч за 4-3-3, заради което не го привлякохме. Когато Яшари премина в Милан, синът ми Николо ми се скара. Той ми каза: „Препоръчах ти го още когато той играеше в Люцерн, а ти го изпусна“. Това е вярно, но не можем да подпишем с всички добри футболисти.

С кои трансфери се гордея най-много? На Матео Ковачич и Марсело Брозович, които харесахме с Марко Бранка. Също така Андре Онана, когото взехме за без пари и година по-късно продадохме за 55 млн. евро. Сещам се и за Лаутаро Мартинес, Ян Бисек и Маркюс Тюрам“, сподели Аузилио пред вестника.

