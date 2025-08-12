Официално: Каляри спечели надпреварата за нападател на Интер

Популярни
  12 авг 2025
От Каляри официално обявиха привличането на нападателя Себастиано Еспозито, който пристига под наем от Интер. В сделката е включена задължителна опция за закупуване в размер на 4,5 млн. евро и 40% от парите при следваща продажба на 23-годишния играч.

Сардинци спечелиха ожесточената надпревара с Парма за подписа на Еспозито, заради което загатнаха за трансфера му с любопитно видео в стил “Бързи и яростни”. Бившият младежки национал на Италия премина през академията на Интер, но има едва 19 мача и 1 гол за първия състав на “нерадзурите”. За сметка на това, в миналото той е бил преотстъпван цели седем пъти: в СПАЛ, Венеция, Базел, Андерлехт, Бари, Сампдория и Емполи, където през миналия сезон се отчете с 10 попадения и 2 асистенции в 37 двубоя.

