  • 12 авг 2025 | 04:28
  • 257
  • 0
Интер ще се пробва за една от звездите на Монако

Интер е отправил запитване за крилото на Монако Магнес Аклиуш, след като очакваното привличане на Адемола Луукман от Аталанта съвсем не е сигурно. „Нерадзурите“ все още виждат нигерийския национал като свой приоритет за позицията, но отказът на Аталанта да обмисли офертата от 45 милиона евро ги е накарал да потърсят алтернативи.

Според френското издание "Екип", една от целите на Интер е Аклиуш. 23-годишният футболист има 6 мача за националния отбор на Франция. Името му беше свързвано с "нерадзурите" още преди година.

Юношата на Монако се доказа в първия отбор и през миналия сезон впечатли със 7 гола и 12 асистенции в 43 официални мача. Той е обвързан с "монегаските" до 2028 година.

Аталанта иска за Луукман около 50 млн. евро, но Аклиуш е още по-скъп, защото цената му е 70 млн. евро.

