Рома се прицели в халф на Бенфика

В Рома се интересуват от полузащитника на Бенфика Флорентино Луиш, за чието привличане могат да направят опит в оставащите дни от летния трансферен прозорец, съобщава Фабрицио Романо.

Трансферният експерт обаче уточнява, че пристигането на 25-годишния играч на „Олимпико“ няма да е лесно, тъй като цената му е висока, а също така той е следен от още няколко клуба, включително от Премиър лийг. Именно португалецът е мечтаната цел на „вълците“ за подсилване в халфовата линия, но те разглеждат още няколко опции за същата позиция. Друг журналист – Екрем Конур, добавя, че в Рома са приготвили 25 млн. евро за футболиста.

Флорентино е юноша на Бенфика, като е изиграл 178 мача с 4 гола и 5 асистенции за първия състав на клуба. Освен това е бил преотстъпван на Монако и Хетафе.

