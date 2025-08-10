Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  3. Рома се прицели в халф на Бенфика

Рома се прицели в халф на Бенфика

  • 10 авг 2025 | 11:38
  • 523
  • 0
Рома се прицели в халф на Бенфика

В Рома се интересуват от полузащитника на Бенфика Флорентино Луиш, за чието привличане могат да направят опит в оставащите дни от летния трансферен прозорец, съобщава Фабрицио Романо.

Трансферният експерт обаче уточнява, че пристигането на 25-годишния играч на „Олимпико“ няма да е лесно, тъй като цената му е висока, а също така той е следен от още няколко клуба, включително от Премиър лийг. Именно португалецът е мечтаната цел на „вълците“ за подсилване в халфовата линия, но те разглеждат още няколко опции за същата позиция. Друг журналист – Екрем Конур, добавя, че в Рома са приготвили 25 млн. евро за футболиста.

Флорентино е юноша на Бенфика, като е изиграл 178 мача с 4 гола и 5 асистенции за първия състав на клуба. Освен това е бил преотстъпван на Монако и Хетафе.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Арсенал може да се раздели със Зинченко без трансфер

Арсенал може да се раздели със Зинченко без трансфер

  • 10 авг 2025 | 07:52
  • 3525
  • 1
Турски национал на Бенфика под въпрос за реванша с Ница

Турски национал на Бенфика под въпрос за реванша с Ница

  • 10 авг 2025 | 07:09
  • 2232
  • 0
Артета със специални похвали към Гьокереш

Артета със специални похвали към Гьокереш

  • 10 авг 2025 | 06:54
  • 4872
  • 0
Официално: Иниго Мартинес се присъедини към Ал-Насър

Официално: Иниго Мартинес се присъедини към Ал-Насър

  • 10 авг 2025 | 06:39
  • 7985
  • 3
Салах с критики към УЕФА заради смъртен случай с Палестинец

Салах с критики към УЕФА заради смъртен случай с Палестинец

  • 10 авг 2025 | 05:43
  • 3189
  • 5
Бивш учител ще дебютира като вратар в Лига 1

Бивш учител ще дебютира като вратар в Лига 1

  • 10 авг 2025 | 05:30
  • 2520
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

  • 10 авг 2025 | 11:41
  • 14513
  • 54
Ентусиазираният Левски излиза за поредна победа срещу засипания с проблеми Спартак (Варна)

Ентусиазираният Левски излиза за поредна победа срещу засипания с проблеми Спартак (Варна)

  • 10 авг 2025 | 07:17
  • 13017
  • 44
Ботев преследва първа победа

Ботев преследва първа победа

  • 10 авг 2025 | 07:36
  • 7335
  • 13
Втора лига продължава с четири мача след снощния екшън

Втора лига продължава с четири мача след снощния екшън

  • 10 авг 2025 | 09:00
  • 51987
  • 10
"Вабанк": Кой трябва да води атаката на Левски

"Вабанк": Кой трябва да води атаката на Левски

  • 10 авг 2025 | 09:30
  • 7463
  • 8
Големият трансфер в Близкия Изток е факт: Ал-Хилал обяви Нунес

Големият трансфер в Близкия Изток е факт: Ал-Хилал обяви Нунес

  • 9 авг 2025 | 23:19
  • 24908
  • 11