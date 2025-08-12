Рома подготвя оферта за Ез Абде

След Комо, сега и Рома проявява интерес към крилото на Бетис Ез Абде. 23-годишният мароканец направи много силен сезон в Ла Лига и имаше ключов принос за това тимът от Севиля да стигне до финала в Лига на конференциите.

Бившият футболист на Еркулес, Осасуна и Барселона пристигна в Бетис през 2023 година за 7,5 милиона евро. Договорът му с "вердибланкос" е до юни 2029 година.

През миналия сезон Абде отбеляза 9 гола и даде 5 асистенции в 49 официални мача за Бетис, като се разписа и в полуфинала на Лигата на конференциите срещу Фиорентина.

Крилото има 23 мача за националния отбор на Мароко, с 2 гола и 3 асистенции.

Рома следи няколко футболисти със същия профил, тъй като привличането на флангови играч е приоритет за наставника Джан Пиеро Гасперини.

Снимки: Gettyimages