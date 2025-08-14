Евертън предложи 37 млн. паунда за Довбик

Евертън е предложил 37 милиона паунда за нападателя на Рома Артьом Довбик. "Футбол инсайдър" твърди, че разговорите между двата клуба продължават, като мърсисайдци са решени да добавят доказан голмайстор към състава си.

28-годишният украински национал, който има 36 мача за страната си, е привлякъл интереса на няколко клуба от Премиър лийг това лято. Неговата гъвкавост и опит както на клубно, така и на международно ниво го правят ценна цел за „карамелите“, които се стремят да укрепят предната си линия.

Интересното е, че както Рома, така и Евертън имат общи собственици чрез Friedkin Group, което би могло да улесни преговорите между клубовете. Потенциалният трансфер на нападателя на „Хил Дикинсън“ би бил значително попълнение, тъй като Евертън се стреми да бъде по-конкурентноспособен през новия сезон.

С напредването на трансферния прозорец източниците посочват, че се очаква дискусиите да продължат през следващите дни и е възможно да се постигне споразумение преди крайния срок.

Снимки: Gettyimages