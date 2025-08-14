Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Евертън
  3. Евертън предложи 37 млн. паунда за Довбик

Евертън предложи 37 млн. паунда за Довбик

  • 14 авг 2025 | 07:01
  • 990
  • 0
Евертън предложи 37 млн. паунда за Довбик

Евертън е предложил 37 милиона паунда за нападателя на Рома Артьом Довбик. "Футбол инсайдър" твърди, че разговорите между двата клуба продължават, като мърсисайдци са решени да добавят доказан голмайстор към състава си.

28-годишният украински национал, който има 36 мача за страната си, е привлякъл интереса на няколко клуба от Премиър лийг това лято. Неговата гъвкавост и опит както на клубно, така и на международно ниво го правят ценна цел за „карамелите“, които се стремят да укрепят предната си линия.

Интересното е, че както Рома, така и Евертън имат общи собственици чрез Friedkin Group, което би могло да улесни преговорите между клубовете. Потенциалният трансфер на нападателя на „Хил Дикинсън“ би бил значително попълнение, тъй като Евертън се стреми да бъде по-конкурентноспособен през новия сезон.

С напредването на трансферния прозорец източниците посочват, че се очаква дискусиите да продължат през следващите дни и е възможно да се постигне споразумение преди крайния срок.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Напрегнати битки в Лига Европа

Напрегнати битки в Лига Европа

  • 14 авг 2025 | 07:42
  • 1872
  • 0
Донарума вече се е разбрал с Ман Сити

Донарума вече се е разбрал с Ман Сити

  • 14 авг 2025 | 07:26
  • 1976
  • 2
Родриго изглежда не мисли за трансфер

Родриго изглежда не мисли за трансфер

  • 14 авг 2025 | 06:37
  • 1298
  • 0
Манчестър Сити възобновява интереса си към Аклиуш

Манчестър Сити възобновява интереса си към Аклиуш

  • 14 авг 2025 | 05:59
  • 1267
  • 0
Лион удължи договора на защитник

Лион удължи договора на защитник

  • 14 авг 2025 | 04:28
  • 878
  • 0
Луис Енрике повтори постижение от времето си в Барселона

Луис Енрике повтори постижение от времето си в Барселона

  • 14 авг 2025 | 03:33
  • 3857
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

  • 14 авг 2025 | 06:45
  • 5703
  • 22
Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

  • 14 авг 2025 | 07:15
  • 3534
  • 1
Левски на Източния фронт

Левски на Източния фронт

  • 14 авг 2025 | 08:06
  • 823
  • 0
ПСЖ е на върха в Европа след чутовен обрат в края и драма с дузпи!

ПСЖ е на върха в Европа след чутовен обрат в края и драма с дузпи!

  • 14 авг 2025 | 00:09
  • 51161
  • 93
Напрегнати битки в Лига Европа

Напрегнати битки в Лига Европа

  • 14 авг 2025 | 07:42
  • 1872
  • 0
Предстои луда вечер в Лигата на конференциите

Предстои луда вечер в Лигата на конференциите

  • 14 авг 2025 | 07:58
  • 542
  • 0