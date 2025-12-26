Защо спряха мачовете в Англия на Коледа и се преместиха на 26-и

Подаръците са отворени, вечерята е приготвена и изядена – а сега какво? Да заспите пред телевизора? Да изведете кучето на разходка? Или пък ви се излиза да гледате отбора си в мач на Коледа?

Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

Преди до 60 години това е било възможно в Англия, преди Блекпул и Блекбърн Роувърс да изиграят последния мач от Футболната лига на 25 декември.

Още от втория сезон на лигата през 1889–90 г. Коледа е била важна дата във футболния календар. Като един от малкото официални почивни дни, тя е давала възможност на отборите да привлекат големи тълпи, улеснено и от факта, че общественият транспорт е работел.

Манчестър Юнайтед приема Нюкасъл в единствения мач на "Боксинг дей"

„Коледният футбол първоначално е бил част от по-широка традиция на общностни развлечения“, казва професор Мартин Джоунс от Университета в Суонзи пред BBC Sport.

„Докато за викторианската средна класа Коледа е била празник на дома, за работниците, които са живели в тесни и пренаселени жилища, излизането навън често е било по-важно.

Футболът, пантомимите, неформалните събирания, общностните ритуали и традиции са давали на хората възможност да общуват и да се наслаждават на почивния ден.“

Престън Норт Енд поставя началото на традицията като действащ шампион, приемайки Астън Вила през 1889 г. и печелейки с 3:2 благодарение на хеттрик на Ник Рос, след което „Лилиуайтс“ защитават титлата си.

Обикновено отборите са играели реванша на “Боксинг дей” (26.12), за да се гарантира, че пътуванията са на сходни разстояния. Всъщност срещата между Блекпул и Блекбърн през 1965 г. е третият път, когато двата отбора се изправят един срещу друг на Коледа, като в предишните два случая реваншите са били на следващия ден.

С напредването на лигата коледният футбол става все по-популярен, но през 1957 г. се провежда последната пълна програма от мачове на 25 декември.

„Още в междувоенния период хората забелязват, че Коледа става по-скоро личен, отколкото обществен празник“, обяснява професор Джоунс. „Това се вижда в намалените транспортни услуги, кино прожекциите и подобни. Футболът се задържа по-дълго, отчасти защото мъжете търсят бягство от домашния живот за няколко часа.

Is it even Boxing Day if you don’t see a post about the 1963 football results? 👀 pic.twitter.com/owexkkM4v2 — Football Talk (@FootballTalkHQ) December 26, 2025

Но през 50-те години мачовете на Коледа вече изглеждат неуместни – очакванията към мъжете да са у дома се увеличават, а жилищата стават по-удобни благодарение на по-добро обзавеждане, ново строителство, премахване на бедняшки квартали и по-достъпно отопление. Освен това се появяват повече развлечения у дома заради телевизията. Така идеята за бягство от семейството за няколко часа става по-малко привлекателна, а посещаемостта на футболните мачове като цяло спада през 50-те години.“

Въвеждането на прожекторите на много стадиони от Футболната лига води и до повече мачове през седмицата, което намалява нуждата от натоварване на празничния период с футбол.

През 1959 г. Ковънтри побеждава Рексъм с 5:3 в Трета дивизия, а Блекбърн надделява над Блекпул с 1:0 на „Иууд Парк“ в Първа дивизия. Това са последните мачове, играни на 25 декември, докато шест години по-късно двата ланкаширски отбора не се срещат за последния коледен мач.

„Истинският убиец на футбола на Коледа беше транспортът“, добавя професор Джоунс.

„Спадащото търсене на пътувания на Коледа – заради превръщането на празника в по-домашен – и желанието на транспортните работници за почивен ден доведоха до сериозно ограничаване на железопътните и автобусните услуги.“

Двата отбора влизат в мача, борейки се в долната част на класирането на Първа дивизия – Блекбърн е 20-и и извън зоната на изпадащите само по голова разлика, а Блекпул е само с една точка и две места по-напред. Домакините са спечелили само един от предишните си осем мача, докато формата на Роувърс се е подобрила с две победи от три срещи преди визитата на „Блумфийлд Роуд“.

В състава на „Мандарините“ е бъдещият световен шампион с Англия Алън Бол, а за Блекбърн играе Майк Ингланд – уелски национал и защитник, който по-късно записва почти 400 мача за Тотнъм и води националния отбор на Уелс в продължение на осем години. Пред 20 851 зрители Нийл Търнър дава аванс на Блекпул, но Джордж Джоунс изравнява преди почивката.

Домакините поемат контрол през второто полувреме с голове на Боби Уодъл и голмайстора Рей Чарнли, а Бол добавя четвърти. Ингланд записва името си в историята, отбелязвайки втория гол за Блекбърн и последния гол, вкаран във Футболната лига на Англия на Коледа.

Двата отбора трябва отново да се срещнат на “Боксинг дей” на „Иууд Парк“, но мачът е отложен заради замръзнал терен.

Блекпул в крайна сметка се измъква от опасната зона и завършва 13-ти, но Роувърс правят катастрофална серия през новата година, печелейки само три от последните си 20 мача и изпадат във втора дивизия.

Мачът през 1965 г. остава последният коледен двубой до 1983 г., когато Брентфорд опитва да изиграе срещата си от Трета дивизия срещу Уимбълдън в 11:00 часа сутринта.

„Виждам това като чудесна възможност семейството да се наслади на свежия въздух в коледната сутрин“, казва тогава председателят на Брентфорд Мартин Ланг.

Феновете не са съгласни и след множество оплаквания мачът е изтеглен за Бъдни вечер, като Уимбълдън печели с 4:3.

Следвай ни:

Снимки: Imago