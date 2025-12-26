Манчестър Юнайтед приема Нюкасъл в единствения мач на "Боксинг дей"

Манчестър Юнайтед ще посрещне Нюкасъл в мач от Премиър лийг на 26 декември 2025 г. Двубоят ще се проведе на легендарния стадион "Олд Трафорд" с начален час 22:00. Срещата е част от традиционната програма на Боксинг дей в английския футбол, когато феновете се наслаждават на мачове в празничния период. Главен съдия на двубоя ще бъде опитният Антъни Тейлър.

Манчестър Юнайтед заема седмата позиция в класирането с 26 точки от 17 изиграни мача, докато Нюкасъл е на единадесето място с 23 точки от същия брой срещи. "Червените дяволи" имат по-добра голова разлика с отбелязани 31 и допуснати 28 гола, докато "свраките" са вкарали 23 и са получили 22 попадения. Разликата от само три точки между двата отбора прави този мач особено важен в битката за позиции в горната половина на таблицата. Победа за домакините би затвърдила мястото им в зоната за европейските турнири, докато успех за гостите би ги изравнил по точки с Юнайтед.

Манчестър Юнайтед идва след загуба с 2:1 от Астън Вила (на 21.12.2025), което прекъсна серията им от три мача без поражение. Преди това "червените дяволи" записаха зрелищно равенство 4:4 с Борнемут (на 15.12.2025), убедителна победа с 4:1 като гост на Уулвърхамптън (на 08.12.2025), и равенство 1:1 с Уест Хам (на 04.12.2025). Отборът на Рубен Аморим показа добра форма в края на ноември с победа с 2:1 над Кристъл Палас (на 30.11.2025). Нюкасъл от своя страна записа равенство 2:2 с Челси в последния си мач в Премиър лийг (на 20.12.2025), а преди това постигна победа с 2:1 над Фулъм за Карабао Къп (на 17.12.2025). "Свраките" загубиха с 1:0 от Съндърланд (на 14.12.2025), завършиха наравно 2:2 с Байер Леверкузен в Шампионската лига (на 10.12.2025) и победиха Бърнли с 2:1 (на 06.12.2025).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Нюкасъл има значително предимство с четири победи и само една загуба. Последната среща се състоя на 13 април 2025 г., когато "свраките" разгромиха Манчестър Юнайтед с 4:1 в мач от Премиър лийг. Преди това, на 30 декември 2024 г., Нюкасъл отново триумфира с 2:0 на "Олд Трафорд". Единствената победа за "червените дяволи" в последните пет мача дойде на 15 май 2024 г., когато те надделяха с 3:2 в драматичен двубой. Нюкасъл спечели и предишните две срещи – с 1:0 в Премиър лийг (на 02.12.2023) и с убедителното 3:0 в турнира за Карабао Къп (на 01.11.2023). Тази статистика показва, че "свраките" са се превърнали в неудобен съперник за Манчестър Юнайтед през последните години.

Амад се очертава като ключов играч за Манчестър Юнайтед в този сезон, въпреки че в момента е в списъка с неналичните футболисти за предстоящия мач. Младият нападател демонстрира впечатляващи умения в атака и способност да създава голови положения за съотборниците си. От своя страна, Ник Волтемаде се утвърди като важна фигура в нападението на Нюкасъл. Германският нападател, който се присъедини към "свраките" през лятото, показва отлична форма и се очаква да бъде титуляр в предстоящия двубой. Неговата физическа мощ и завършващ удар го правят особено опасен за защитата на Манчестър Юнайтед, която е допуснала 28 гола до момента в шампионата.

Снимки: Imago