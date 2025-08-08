Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

Старши треньорът на баскетболния Левски Константин Папазов обича да говори за футбол, особено когато става въпрос за "сините". Той коментира победата над Сабах в квалификациите за Лигата на Конференциите, героят в първия мач Борислав Рупанов, както и още доста любопитни теми.

“Като имаш подходящ човек за лидер, за ръководител…той никога не е претендирал. Да, той е собственик на акциите, защото по неволя беше такава ситуацията. Акциите трябваше да се вземат и да се спаси клубът. Неговата най-голяма стойност е, че се казва Сираков и че има огромни знания в областта. Видяхте, в пъти по-малък бюджет от един друг гранд - препълнен стадион, на другия ходят по 2000 души. Просто уцелихме ваксата преди 5 години въпреки трудностите. И сега след 5 години виждате, че идва реалността. И когато е имало трудности и е имало предателства по пътя на този успех на Сираков, като са преодолени тези предателства и тези трудности, става още по-хубаво."

Тити изрази и очакванията си за втория мач със Сабах.

“Отсреща има много добър треньор, надявам се с характера и волята, които имат Левски, убеден съм, че пак ще има своята подкрепа. Левски показа, че играе много добре във фаза защита, има прекрасен вратар, имаше и слабост в нападение, това е безспорно и никой не го отрича. Н точно този, който най-много трябваше да вкара гол, вкара гол - момчето, което е израснало в Левски. Което се върна, рискува трудността пред това да бъде лидер в Септември. Върна се и знаеше, че ще бъде представен пред страхотна трудност, но два гола подред - ще лети от тук нататък.”, завърши Папазов.

