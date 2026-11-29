Алегри отказа да се оправдае със съдията и посочи истинския проблем пред Наполи

Наставникът на Наполи Масимилиано Алегри отказа да оправдае нулевото реми в гостуването на Сасуоло с неотсъдената дузпа в полза на неговия тим в края на мача. Вместо това той укори своите играчи за липсата им на решителност при головите положения, които създават.

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„Това е решението, взето от Марко Гуида, и ние трябва да се съобразим с него. Нещото, което не бива да приемем, е липсата на решителност пред вратата. В Манчестър също пропиляхме доста голови положения. Трябва да печелим мачове като днешния. Точката срещу Манчестър Сити е полезна за класирането ни в Шампионската лига, но трябва да бъдем фокусирани и да търсим победата, както направихме срещу Торино. Сасуоло тичаха усилено през първото полувреме и се защитаваха добре. Ние пък вдигнахме темпото след почивката, но ако нямаш необходимата решителност, няма как да направиш пробив.

🎙️🇮🇹 Allegri on the penalty: "Guida made his decision, so we have to accept it. What we cannot accept is the lack of ruthlessness we showed in front of goal. There are matches you have to play, like in Manchester, and matches you have to win, like against Sassuolo. Very Simple" https://t.co/o0tcOCIDXj — The Napoli Zone (@TheNapoliZone) November 29, 2026

Не бива да се задоволяваме с представянето или резултата в Манчестър. Има мачове, които са директни сблъсъци, както и двубои, които трябва да се спечелят на всяка цена. Няма смисъл в момента да говорим каква е вероятността да се класираме за ШЛ. Трябва да сме ядосани днес, да се подготвим за мача с Лече и след това ще видим. Трябва ни серия от победи, а досега през сезона не сме печелили дори два поредни мача. Ако не можем да разберем кои са мачовете, в които трябва просто да играем, и кои са тези, в които е наложително да спечелим, то тогава, разбира се, ще продължим с тази липса на постоянство“, коментира Алегри след днешното равенство.

🎙️🇮🇹 Allegri on chances of finishing in top four: "It’s pointless to talk about percentages. It’s true that we haven’t managed two consecutive wins yet. We need to put together a run of victories to try to close the gap. But there’s still time & everything is possible." https://t.co/BhzO6rvACP — The Napoli Zone (@TheNapoliZone) November 29, 2026

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Снимки: Gettyimages