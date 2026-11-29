Наставникът на Наполи Масимилиано Алегри отказа да оправдае нулевото реми в гостуването на Сасуоло с неотсъдената дузпа в полза на неговия тим в края на мача. Вместо това той укори своите играчи за липсата им на решителност при головите положения, които създават.
Наполи не успя да пробие най-слабата защита в Серия "А"
„Това е решението, взето от Марко Гуида, и ние трябва да се съобразим с него. Нещото, което не бива да приемем, е липсата на решителност пред вратата. В Манчестър също пропиляхме доста голови положения. Трябва да печелим мачове като днешния. Точката срещу Манчестър Сити е полезна за класирането ни в Шампионската лига, но трябва да бъдем фокусирани и да търсим победата, както направихме срещу Торино. Сасуоло тичаха усилено през първото полувреме и се защитаваха добре. Ние пък вдигнахме темпото след почивката, но ако нямаш необходимата решителност, няма как да направиш пробив.
Не бива да се задоволяваме с представянето или резултата в Манчестър. Има мачове, които са директни сблъсъци, както и двубои, които трябва да се спечелят на всяка цена. Няма смисъл в момента да говорим каква е вероятността да се класираме за ШЛ. Трябва да сме ядосани днес, да се подготвим за мача с Лече и след това ще видим. Трябва ни серия от победи, а досега през сезона не сме печелили дори два поредни мача. Ако не можем да разберем кои са мачовете, в които трябва просто да играем, и кои са тези, в които е наложително да спечелим, то тогава, разбира се, ще продължим с тази липса на постоянство“, коментира Алегри след днешното равенство.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages