Аугсбург се възползва максимално от численото си предимство и разпиля Хофенхайм за едно полувреме

Аугсбург записа най-убедителната си победа от началото на сезона и разби с 4:0 като гост евроучастника Хофенхайм в мач от 11-тия кръг на Бундеслигата. Всичките голове за баварския тим паднаха oще през първата част, като четирима различни играчи се разписаха, а три от попаденията бяха от статични положения. Гостите бяха допълнително улеснени от ранния червен картон на бранителя на домакините Матс Ротс още в 20-ата минута.

Така Аугсбург записа втора поредна победа и се изкачи на 8-а позиция с 15 точки. Хофенхайм пък инкасира второ поредно поражение и се намира на 15-о място непосредствено над опасната зона с 12 пункта.

Oще в 12-ата минута гостите излязоха напред. Фабиан Рийдер центрира от корнер, а Яник Кейтел с глава засече и откри - 0:1. Положението на Хофе се влоши още повече осем минути по-късно, когато бранителят Матс Ротс задържа откъсващия се Хенес Беренс и получи директен червен картон. В 23-ата минута пък Аугсбург окончателно си реши двубоя, след като Фабиан Рийдер вкара хубав гол от пряк свободен удар и удвои - 0:2.

2x3 - Der FC Augsburg ist das erste Team seit det. Datenerfassung 2004/05, das in zwei Bundesliga-Spielen in Folge drei Standardtore erzielte. Einstudiert. #TSGFCA https://t.co/1CiUJwzqXD — OptaFranz (@OptaFranz) November 29, 2026

От този момент играта на домакините тотално се инкасираха и до края на полувремето те инкасираха още две попадения. В 34-ата минута резултатът стана класически, след като Мариус Волф реагира най-бързо при отбитата топка след удар на Антон Каде и реализира успешна добавка. Дълбоко в продължението на първата част пък бранителят Абдулай Джума Бах също вкара, след като се разписа с глава след центриране от пряк свободен удар за 0:4.

През втората част мачът до голяма степен се доиграваше. Хофенхайм дори се постабилизира и можеше да вкара поне почетен гол, след като изстрел на Патрик Вимер бе блокиран от Тим Шницер, а удар с глава на Бернардо Фернандес се отби в страничния стълб. В крайна сметка обаче резултатът от първите 45 минути се запази.

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Снимки: Imago