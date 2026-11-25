Спалети потвърди, че тепърва ще налага млад играч, и даде информация относно състоянието на Йълдъз

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети потвърди, че тепърва ще започне да налага лятното попълнение Джеф Екатор, стартирайки с утрешното домакинство на Омония (Никозия) в Лига Европа. Досега той почти не разчиташе на 20-годишния нападател заради негова травма. Треньорът също така коментира докъде е стигнало възстановяването на звездата на тима Кенан Йълдъз от неговата тежка контузия.

„Някои играчи се възстановиха и са на разположение, но Николас Гонсалес и Пиер Калюлю не са сред тях. Трябва да се подготвим възможно най-добре, защото тренировките започват да стават по-натоварени, което обаче е позитивно. Омония са тим, който спечели шест точки и победи Селта. Те са трети в първенството и имат норвежки треньор, който много добре познава норвежкия футбол. Играят в схема 4-2-3-1, като са готови на саможертви и заиграват с петима отзад, когато се защитават. Те се затрудняват в някои мачове, но винаги създават трудности и за своите съперници. Ще трябва да изиграем много сериозен мач, за да спечелим. Имаме доста играчи от топ класа, като всички те са добри. Също така трябва да развием някои млади футболисти.

Утре Екатор ще играе, защото искаме да имаме допълнителна опция в атака. Ще направим ротации, на които имаме доверие. Знаем какъв е залогът. Мисля, че Екатор е физически нападател, който атакува пространството добре. Той е футболист, който умее да прави така, че лошите топки да могат да се отиграват. Силвио Балдини говори много добри неща за него, а той е от най-близките ми приятели във футбола. Сега опознавам Екатор малко по-добре, така че съм съгласен с Балдини. Очаквам от него да е спокоен, но той е играч с добри перспективи, а всички големи футболисти са започнали като обещаващи таланти преди да достигнат високо ниво.

🚨⚪⚫ Spalletti: “Yıldız is Yıldız!” “Not having him available leaves a gap we have to fill somehow.” “Alajbegovic, Boga and Kolo Muani are good options, but Yıldız is Yıldız.” Who should step up in his absence? 👀 https://t.co/y29O0TT8Pk — Burle Junior (@BurleJunior) November 25, 2026

Йълдъз се справя добре с възстановяването си. Тази сутрин той започна специална тренировъчна програма, като нямам търпение да го видя обратно в игра. Трябва обаче да изчакаме правилния момент за това. Да бъдем без играч от неговото ниво създава празнина, която някак си трябва да запълним. Да можем да го заместим с Керим Алайбегович, Жереми Бога или Рандал Коло Муани е страхотно, но Йълдъз е шампион, когото не е лесно да замениш“, коментира Спалети на днешната си пресконференция.

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Снимки: Gettyimages