Отборите на Ювентус и Омония играят при резултат 0:0 в мач от 5-ия кръг на Лига Европа на "Алианц Стейдиъм" в Торино.
Лучано Спалети e направил доста промени в състава си. Той е избрал да заложи в този мач на Джеф Екатор, жереми Бога и Франсиско Консейсао в предни позиции. Двамата опорни халфове са Дъглас Луис и Папе Сар. На двете крила пък ще действат Андреа Камбиазо и Хуан Кабал.
Хенинг Берг пък е предпочел Андроникос Какулис да бъде на върха на атаката, като той ще има подкрепата на Джейдън Монтор, Муамер Танкович и Флорин Танасе. В средата на терена пък ще си партнират Матео Марич и Панайотис Андреу.
Домакините започнаха силно мача и първи стигнаха до голова опасност. Тя бе създадена от Франсиско Консейсао, който напредна и стреля в 4-тата минута, но ударът му бе спасен.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google