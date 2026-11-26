Ювентус 0:0 Омония, начало на мача

Отборите на Ювентус и Омония играят при резултат 0:0 в мач от 5-ия кръг на Лига Европа на "Алианц Стейдиъм" в Торино.

Лучано Спалети e направил доста промени в състава си. Той е избрал да заложи в този мач на Джеф Екатор, жереми Бога и Франсиско Консейсао в предни позиции. Двамата опорни халфове са Дъглас Луис и Папе Сар. На двете крила пък ще действат Андреа Камбиазо и Хуан Кабал.

Gli 1️⃣1️⃣ titolari scelti da mister Luciano Spalletti per la sfida di questa sera 📜 #JuveOmonia #UEL 🏆 https://t.co/6sPFBzZHe8 — JuventusFC (@juventusfc) November 26, 2026

Хенинг Берг пък е предпочел Андроникос Какулис да бъде на върха на атаката, като той ще има подкрепата на Джейдън Монтор, Муамер Танкович и Флорин Танасе. В средата на терена пък ще си партнират Матео Марич и Панайотис Андреу.

Representing OMONOIA on the European stage tonight ✨ https://t.co/VgqY7SahRM — OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) November 26, 2026

Домакините започнаха силно мача и първи стигнаха до голова опасност. Тя бе създадена от Франсиско Консейсао, който напредна и стреля в 4-тата минута, но ударът му бе спасен.

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