Ханзи Флик: За Атлетико започваме от нулата, контузията на Де Йонг изглежда сериозна

Треньорът на Барселона Ханзи Флик даде повече информация за състоянието на Френки де Йонг след победата на каталунците с 5:1 над Депортиво Ла Коруня. Халфът беше заменен малко преди изтичането на първия час. Германският специалист потвърди, че нидерландецът е получил травма в прасеца и призна, че контузията изглежда сериозна.

„В прасеца е, да. Различно е, но изглежда като контузия“, заяви Флик.

„Той е разочарован, а и ние сме. Мисля, че след завръщането си от предишната контузия се представяше много добре. Бяхме много щастливи, че отново е с нас. А както можете да видите, той е фантастичен футболист“, добави наставникът.

Флик коментира и предстоящото дерби с Атлетико Мадрид в сряда, като подчерта, че успехът в изминалия двубой няма да има значение, когато двата отбора излязат един срещу друг.

„Това е напълно различна история. Започваме от нулата и резултатътзапочва от 0:0. Знаем, че Атлетико Мадрид има много добър отбор. Диего Симеоне върши фантастична работа. Когато си треньор на един отбор толкова много години и все още имаш същия глад и страст да се посвещаваш на него, това е невероятно. Наистина оценявам това, което прави. Той е страхотен треньор. Разбира се, понякога не е лесно да срещу него, но това е футболът. В крайна сметка изпитвам огромно уважение към него и винаги се радвам да се изправя срещу него и неговия отбор, защото винаги е трудно“, заяви Флик.

Германецът определи следващите мачове като изключително важни за Барселона, но призова футболистите си да не гледат прекалено напред.

„Когато играеш толкова много мачове един след друг, с двубой на всеки три дни, това може да бъде много важен момент от сезона. Но за нас е важно да се концентрираме само върху следващия мач, след това върху следващия и после върху следващия. Надявам се, че играчите не са се уморили да ме слушат как постоянно говоря за това, защото това е нашата работа – да бъдем добре подготвени за следващия двубой.

Фокусираме се върху това, което се случва, върху това, което искаме и от което се нуждаем, както и върху най-важното за следващия мач. В момента сме с пет точки пред Атлетико Мадрид, така че и следващият двубой е важен. Но току-що изиграхме 14-тия кръг, нали? Когато погледнете колко много остава от сезона, имаме още 24 мача и много точки, за които да се борим“, добави треньорът.

Флик коментира и първия гол на Барселона, при който Дани Олмо пропусна подадената му от Ламин Ямал топката. Наставникът вярва, че действията на испанеца са били напълно умишлени.

„Когато става въпрос за футболист като Дани Олмо, мисля, че го направи нарочно. Изглеждаше така, сякаш искаше ударът да се получи точно по този начин. Той е умен играч и мисля, че го направи съзнателно“, завърши Флик.

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