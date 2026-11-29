Беше ли дръпнат Доку за косата и трябваше ли Тимбер да получи червен картон?

Първото полувреме на дербито между Арсенал и Манчестър Сити предложи много емоции и нервни реакции, последвали някои от решенията на главния рефер Джон Бруукс. Най-спорният момент се разигра в 18-ата минута, когато Жереми Доку се оказа на тревата и даде знак на съдията, че е бил дръпнат за косата от Юриен Тимбер. ВАР прегледа ситуацията, но всичко се размина без последствие за бранителя на Арсенал, което предизвика бурни протести в щаба на гостите. Според информации на “Скай спортс” видеоасистентите са дали обяснение, че не разполагат с подходящ ъгъл на камерата, който недвусмислено да докаже какво се е случило. Малко по-късно от телевизията, излъчваща мача, опитаха да предоставят увеличен кадър на ситуацията, който също не бе никак добър. От него все пак изглежда, че Тимбер е хванал едновременно фланелката на Доку и част от неговата коса.

🤔 𝗗𝗘𝗕𝗔𝗧𝗘: Should Jurriën Timber have been sent off for this hair pull on Doku? https://t.co/H1OolBQTtc — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) November 29, 2026

Анализаторът на “Скай” Гари Невил изрази мнението, че Тимбер е трябвало да получи червен картон.

“Ясно се вижда, че той държи част от косата му, както и част от фланелката му – но защо Тимбър прави това? Според мен, ако дръпнеш някого за косата, трябва да бъдеш изгонен. Наистина мисля така”, заяви Невил.

През лятото бяха въведени промени в правилата относно дърпането за коса и в предвидените за това наказания. Червен картон се показва при дърпане за коса само ако е налице прекомерна сила или бруталност. Ако дърпането не е извършено по този начин, за провинилия се играч е достатъчен само жълт картон.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔵 JEREMY DOKU PEDÍA ROJA POR UN TIRÓN DE PELO DE TIMBER 👀 El VAR no vio falta del defensor del Arsenal sobre el extremo del Manchester City https://t.co/NYHKyBItxq — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) November 29, 2026

Doku wanted Timber sent off but we have this footage to clear the air. https://t.co/IiWXco3hMZ — PAUL (@AkuchiPaul) November 29, 2026

The VAR ruled this incident as "inconclusive" No red card was given because there was no camera angle that could prove whether there was a hair pull 🟥❌ https://t.co/Fz6qNy5dVU — ESPN UK (@ESPNUK) November 29, 2026

През второто полувреме има още една ситуация, при която Доку бе дръпната за косата. Този път от Бруно Гимараеш, който вече имаше жълт картон. Инцидентът бе в 53-тата минута, но отново от него не произтече нищо като последствия за домакините.

Bruno Guimaraes pulls Doku’s hair on a yellow card with no punishment. 🤯 https://t.co/zmiik8ayjt — EPL Bible (@EPLBible) November 29, 2026

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Снимки: Imago