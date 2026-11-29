Първото полувреме на дербито между Арсенал и Манчестър Сити предложи много емоции и нервни реакции, последвали някои от решенията на главния рефер Джон Бруукс. Най-спорният момент се разигра в 18-ата минута, когато Жереми Доку се оказа на тревата и даде знак на съдията, че е бил дръпнат за косата от Юриен Тимбер. ВАР прегледа ситуацията, но всичко се размина без последствие за бранителя на Арсенал, което предизвика бурни протести в щаба на гостите. Според информации на “Скай спортс” видеоасистентите са дали обяснение, че не разполагат с подходящ ъгъл на камерата, който недвусмислено да докаже какво се е случило. Малко по-късно от телевизията, излъчваща мача, опитаха да предоставят увеличен кадър на ситуацията, който също не бе никак добър. От него все пак изглежда, че Тимбер е хванал едновременно фланелката на Доку и част от неговата коса.
Анализаторът на “Скай” Гари Невил изрази мнението, че Тимбер е трябвало да получи червен картон.
“Ясно се вижда, че той държи част от косата му, както и част от фланелката му – но защо Тимбър прави това? Според мен, ако дръпнеш някого за косата, трябва да бъдеш изгонен. Наистина мисля така”, заяви Невил.
През лятото бяха въведени промени в правилата относно дърпането за коса и в предвидените за това наказания. Червен картон се показва при дърпане за коса само ако е налице прекомерна сила или бруталност. Ако дърпането не е извършено по този начин, за провинилия се играч е достатъчен само жълт картон.
През второто полувреме има още една ситуация, при която Доку бе дръпната за косата. Този път от Бруно Гимараеш, който вече имаше жълт картон. Инцидентът бе в 53-тата минута, но отново от него не произтече нищо като последствия за домакините.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago