Асистенция и късен гол на Меси качи Интер Маями на второто място мач преди края на редовния сезон

Звездният отбор на Интер Маями стигна до победа с 2:1 в гостуването си на тима на Ню Инглънд Революшън в мач от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада. С победата "чаплите" се завърнаха към победите, след като в предходния си мач бяха направили равенство 2:2 срещу тима на Синсинати. Също така кръг преди края победителите се изкачиха на второто място в Източната конференция, от което изместиха днешния си съперник. Освен това с победата Интер Маями се класира за Шампионската купа на КОНКАКАФ през 2027 година.
Този път Лионел Меси бе единственият играч от дрийм тийма на Барселона от миналото десетилетие в стартовия състав, като съотборникът му от този период в каталунския колос Луис Суарес започна вечерта на резервната скамейка и се появи в хода на двубоя. Попълненията от последните два трансферни прозореца Родриго де Пол и Каземиро обаче бяха титуляри.
На "чаплите" им се наложи да правят обрат, за да вземат трите точки, след като Даниел Газдаг бе открил резултата в 53-тата минута.
В 69-ата минута Меси асистира за изравнителния гол на Херман Бертераме.
В 83-тата минута самият аржентинец се разписа и донесе трите точки за "чаплите".
Две минути преди края на редовното време Иън Фрей от гостите си вкара автогол и за кратко резултатът бе изравнен отново. Преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР обаче постанови, че е имало засада при атаката на домакините от Ню Инглънд Революшън и победата отиде за тима на Интер Маями.
Това бе предпоследен мач за Меси, Суарес и компания преди края на редовния сезон в Мейджър Лийг Сокър. Последният им сблъсък е на 7 ноември (събота) от 23:00 часа българско време срещу Шарлът, като "чаплите" ще влязат в него с точка преднина пред Ню Инглънд Революшън.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google