Интер Маями претърпя тежък удар на старта на плейофите

Интер Маями започна по кошмарен начин защитата на шампионската си титла в Мейджър Лийг Сокър. Воденият от Кили Гонсалес отбор загуби с 0:3 у дома от Кълъмбъс Крю в първия двубой от плейофната серия между двата тима и вече няма право на грешка.

На своя „Ну Стейдиъм“ във Флорида домакините се оказаха догонващи още в 9-ата минута. Вратарят Дейн Сейнт Клеър извърши нарушение срещу Гонсало Тапия в наказателното поле, а чилийският нападател сам реализира отсъдената дузпа.

Лионел Меси опита да върне Интер Маями в мача, но на два пъти вратарят Патрик Шулте спаси негови опасни удари. Луис Суарес също пропусна добра възможност след подаване на аржентинската звезда. Ситуацията за домакините се усложни допълнително в 36-ата минута, когато защитникът Гонсало Лухан получи втори жълт картон за нарушение срещу Стивън Морейра и остави Интер Маями с десет души.

След почивката Кълъмбъс се възползва от численото си предимство. Таха Хабрун удвои резултата в 52-рата минута, а само шест минути по-късно Гонсало Тапия отбеляза второто си попадение и оформи крайното 0:3.

Поражението е сериозен удар по амбициите на Интер Маями да стане първият отбор след Лос Анджелис Галакси през 2012 година, който успява да защити титлата си в МЛС.

Тимът на Меси завърши редовния сезон на второ място в Източната конференция с 60 точки и най-резултатното нападение в първенството с 80 отбелязани гола. Аржентинецът спечели „Златната обувка“ с 26 попадения и добави 17 асистенции, но представянето в защита продължава да бъде големият проблем на шампионите.

Кълъмбъс, който влезе в плейофите като седми в Източната конференция, потвърди отличната си форма от края на редовния сезон, когато спечели осем от последните си девет срещи.

Вторият мач от серията е на 27 ноември в Кълъмбъс. Форматът предвижда класиране при две победи, така че Интер Маями задължително трябва да спечели гостуването си, за да върне серията във Флорида за решителен трети двубой.

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Снимки: Imago