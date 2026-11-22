Интер Маями започна по кошмарен начин защитата на шампионската си титла в Мейджър Лийг Сокър. Воденият от Кили Гонсалес отбор загуби с 0:3 у дома от Кълъмбъс Крю в първия двубой от плейофната серия между двата тима и вече няма право на грешка.
На своя „Ну Стейдиъм“ във Флорида домакините се оказаха догонващи още в 9-ата минута. Вратарят Дейн Сейнт Клеър извърши нарушение срещу Гонсало Тапия в наказателното поле, а чилийският нападател сам реализира отсъдената дузпа.
Лионел Меси опита да върне Интер Маями в мача, но на два пъти вратарят Патрик Шулте спаси негови опасни удари. Луис Суарес също пропусна добра възможност след подаване на аржентинската звезда. Ситуацията за домакините се усложни допълнително в 36-ата минута, когато защитникът Гонсало Лухан получи втори жълт картон за нарушение срещу Стивън Морейра и остави Интер Маями с десет души.
След почивката Кълъмбъс се възползва от численото си предимство. Таха Хабрун удвои резултата в 52-рата минута, а само шест минути по-късно Гонсало Тапия отбеляза второто си попадение и оформи крайното 0:3.
Поражението е сериозен удар по амбициите на Интер Маями да стане първият отбор след Лос Анджелис Галакси през 2012 година, който успява да защити титлата си в МЛС.
Тимът на Меси завърши редовния сезон на второ място в Източната конференция с 60 точки и най-резултатното нападение в първенството с 80 отбелязани гола. Аржентинецът спечели „Златната обувка“ с 26 попадения и добави 17 асистенции, но представянето в защита продължава да бъде големият проблем на шампионите.
Кълъмбъс, който влезе в плейофите като седми в Източната конференция, потвърди отличната си форма от края на редовния сезон, когато спечели осем от последните си девет срещи.
Вторият мач от серията е на 27 ноември в Кълъмбъс. Форматът предвижда класиране при две победи, така че Интер Маями задължително трябва да спечели гостуването си, за да върне серията във Флорида за решителен трети двубой.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago