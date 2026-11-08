Интер Маями пропиля аванс от три гола, Меси остана без попадение

Интер Маями и Шарлът завършиха 3:3 в зрелищен двубой от последния кръг на редовния сезон в Мейджър Лийг Сокър. Отборът на Кили Гонсалес имаше преднина от три гола на почивката, но допусна изравняване в 90-ата минута и изпусна победата пред собствените си привърженици на „Ну Стейдиъм“.

Срещата започна с отменено попадение на Лиел Абада за гостите заради игра с ръка на Идан Токломати. Интер Маями се възползва от ситуацията и в 14-тата минута Иън Фрей откри резултата. След центриране на Лионел Меси от корнер и разбъркване в наказателното поле защитникът изпрати топката в мрежата отблизо.

В 33-тата минута Луис Суарес удвои преднината на домакините. Отново след корнер, изпълнен от Меси, Херман Бертераме отклони топката към уругвайския нападател, който реализира от непосредствена близост.

Девет минути по-късно Родриго де Пол направи резултата класически. Аржентинският халф получи подаване от Теласко Сеговия и с мощен далечен удар прати топката в долния ъгъл на вратата на бившия страж на Лудогорец Кристиян Кахлина.

След почивката обаче Шарлът излезе преобразен. Лиел Абада намали в 50-ата минута след подаване на Тайгър Смолс, а само пет минути по-късно отбеляза второто си попадение след комбинация с Пеп Биел.

Интер Маями имаше възможности да възстанови по-убедителната си преднина. Меси прехвърли Кахлина, но Хенри Кеслър изчисти топката от голлинията. Луис Суарес също пропусна добра възможност.

Пропуските се оказаха скъпи за домакините. В 90-ата минута Тайгър Смолс разтресе гредата, а при добавката Родолфо Алоко изпрати топката във вратата на Дейн Сейнт Клеър и оформи крайното 3:3.

Въпреки разочароващия завършек Интер Маями вече си беше осигурил участие в плейофите за шампионската титла.

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Снимки: Gettyimages