Антоан Гризман спечели приза за новобранец на годината в МЛС

Френската звезда на Орландо Сити Антоан Гризман завоюва отличието за най-добър новобранец в Мейджър Лийг Сокър за 2026 година.

След преминаването си при „лъвовете“ от Атлетико Мадрид през юли, 35-годишният офанзивен футболист бързо се утвърди като водеща фигура в състава. В рамките на 22 мача световният първенец от 2018 г. се отчете с 14 попадения и 8 асистенции, превръщайки се в най-резултатния играч на тима.

Гризман имаше директен принос за 32,9% от общо 63-те гола на Орландо през редовния дял от кампанията, извеждайки тима си до участие в елиминационната фаза. С това постижение той стана както първият френски състезател, така и първият представител на клуба от Флорида, грабнал този индивидуален приз.

Във вота Гризман изпревари полузащитника на Хюстън Динамо Гилерме, останал втори, и офанзивния играч на Спортинг Канзас Сити Андре Луиз, заел третата позиция. Носителят на отличието се определя чрез анкета сред спортно-техническите щабове в първенството, медийни представители и самите футболисти. Наградата оценява състезатели с предишен професионален опит, направили своя дебют в шампионата през текущата кампания.

Преди трансфера си в Северна Америка Гризман се състезаваше в Испания с екипите на Реал Сосиедад, Барселона и Атлетико Мадрид, а в богатата си кариера има и две трети места в престижната класация за „Златната топка“ – през 2016 и 2018 година.

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Снимки: Gettyimages