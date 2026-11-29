Унион (Берлин) уволни Мауро Лустринели

Ръководството на германския Унион (Берлин) обяви официално раздялата със старши треньора Мауро Лустринели. Договорът на специалиста е прекратен след само пет месеца начело на клуба.

Президентът на Унион Дирк Цинглер мотивира решението със сериозните опасения относно бъдещето на тима в елита.

„След пет месеца съвместна работа сме принудени да признаем, че начинът на игра и постигнатите резултати застрашават оставането на отбора в Бундеслигата. Начертаната през лятото стратегия и промените в състава не доведоха до желания спортен прогрес. Поради тази причина решихме да предприемем промени както в кадрово, така и в организационно отношение. Благодарим на Мауро Лустринели и неговия екип за свършената работа и им пожелаваме успехи както в личен, така и в професионален план“, заяви Цинглер.

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Лустринели пое берлинчани през юли тази година. Под негово ръководство отборът изигра 13 официални двубоя във всички надпревари, в които постигна едва 2 победи, 4 равенства и допусна 7 поражения.

След изиграването на първите 11 кръга в Бундеслигата Унион заема незавидното 17-о място във временното класиране с актив от едва 7 точки.

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Снимки: Gettyimages