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Лео Меси пренаписа историята на МЛС

  • 8 ное 2026 | 05:16
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Лео Меси пренаписа историята на МЛС

Звездата на Интер Маями Лионел Меси спечели „Златната обувка“ на Мейджър Лийг Сокър за 2026 година, след като завърши редовния сезон с впечатляващите 26 попадения. С това постижение аржентинецът стана първият футболист, който грабва престижния голмайсторски приз в две поредни години.

Меси изпревари в надпреварата нападателя на Далас Петър Муса (22 гола) и острието на Ванкувър Уайткапс Брайън Уайт (20 гола). Освен това, Лео се нареди сред едва шестимата играчи в историята на лигата, печелили отличието повече от веднъж.

Интер Маями пропиля аванс от три гола, Меси остана без попадение
Интер Маями пропиля аванс от три гола, Меси остана без попадение

В своята четвърта кампания в МЛС световният шампион отново бе над всички, реализирайки своите 26 попадения в 31 изиграни срещи. Меси оглави или бе в челото на редица класации за ключови офанзивни показатели – първи по среден брой голове на мач (0,87), първи по общ брой голови участия (43), поделено първо място по срещи с повече от един отбелязан гол (шест) и втори по попадения на 90 минути (0,91).

От всички 26 шампионатни попадения само едно бе реализирано от дузпа. Неговите 25 гола от игра представляват второто най-добро постижение за един сезон в историята на първенството, отстъпвайки единствено на собствения му рекорд от 28 попадения през 2025 година.

След като се разписа 29 пъти през 2025 година, Меси се превърна във втория футболист в МЛС с най-малко 25 попадения в два последователни сезона. За последните три сезона геният от Росарио е нанизал общо 75 гола в редовния сезон, което е вторият най-добър резултат за тригодишен период в шампионата. Той се присъединява към голмайстора от 2023 година Денис Буанга (2023–2025) като единствените играчи с поне 20 попадения в три последователни години.

Аржентинецът затвърди статута си на най-продуктивната атакуваща сила, превръщайки се в първия футболист в историята на лигата с най-малко 40 голови участия в поредни сезони. Неговите 43 участия в попадения през 2026 година се нареждат на трето място в исторически план за единична кампания. За изминалите три сезона Меси е натрупал забележителните 127 директни участия в попадения – с цели 28 повече от втория най-добър показател за подобен период, дело на Евандер (98 между 2024 и 2026 година).

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Снимки: Gettyimages

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