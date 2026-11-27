Брест излъга ФК Париж за четвърта поредна победа

Брест записа четвърта поредна победа във френската Лига 1, след като се наложи с 1:0 над ФК Париж като домакин в среща от 12-ия кръг. Единственото попадение в двубоя бе дело на Люк Зогбе (21′). Така бе сложен край на серията от три последователни успеха на столичани.

Домакините нанесоха решителния си удар в 21-вата минута, когато след центриране отляво Людовик Ажорк стреля в гредата, а при последвалото разбъркване топката попадна в Зогбе, който я изпрати в мрежата.

До почивката и двата отбора имаха възможности да променят резултата, а непосредствено след подновяването на играта гостите бяха близо до изравняване, но в 46-ата минута Руди Матондо нацели напречната греда.

Париж продължи да търси изравнителното попадение, но вратарят на Брест Егил Селвик се отличи с редица добри намеси. Най-големия си шанс столичани пропиляха в 89-ата минута, когато след неубедително изчистване на Люка Тусар топката попадна в Илан Кебал, който обаче не успя да уцели опразнената врата.

В крайна сметка Брест съхрани крехкия си аванс и записа нов успех на сметката си. Така тимът събра актив от 21 точки и излезе на 3-тата позиция в таблицата. ФК ПАриж остава на 2-рото място с 23 точки.

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