Вердер се добра до точка в зрелище с шест гола с Борусия (М)

Вердер (Бремен) и Борусия (Мьонхенгладбах) завършиха 3:3 в зрелищен двубой от 11-ия кръг на Бундеслигата. Кевин Дикс (27′ – дузпа) и Франк Онора (46′, 78′) бяха точни за гостите, но бременските музиканти се добраха до точката благодарение на две попадения на Ерен Динкчи (38′, 85′) и гол на Никлас Фюлкруг (90+2′) в добавеното време.

Гостите първи откриха резултата. Те получиха дузпа в 24-тата минута за игра с ръка в наказателното поле на Вердер, а Дикс реализира наказателния удар.

Домакините възстановиха равенството в 38-ата минута, когато лошо изчистена топка попадна в Динкчи, който със страхотен удар от воле я изпрати в мрежата.

Борусия отново излезе напред в резултата непосредствено след почивката. В 46-ата минута Онора бе изведен с пас в коридор в наказателното поле, обърна се и се разписа за 1:2.

Французинът увеличи аванса на гостите в 78-ата минута, когато напредна необезпокояван до наказателното поле и с великолепен диагонален удар изпрати топката в мрежата с помощта на гредата.

Вердер обаче не се предаде и седем минути по-късно намали изоставането си. След центриране отляво и неубедителна намеса на защитник топката стигна до Динкчи, който отбеляза второто си попадение в срещата.

Драмата бе пълна във втората минута на добавеното време. След дълго подаване пред вратата на Борусия защитник на гостите не успя да изчисти топката, а Фюлкруг се измъкна зад гърба му и оформи крайното 3:3.

След това реми Вердер има 19 точки и се намира на 6-ото място в класирането. Борусия (М) е на последната 18-а позиция с 5 точки до момента.

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Снимки: Gettyimages