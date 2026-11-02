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Андреев и Дебрецен с трета поредна победа в Унгария

  • 2 ное 2026 | 00:28
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Андреев и Дебрецен с трета поредна победа в Унгария

Дебрецен победи Академия Пушкаш с 3:1 като гост в двубой от 12-ия кръг на унгарското първенство. Пламен Андреев изигра целия мач за победителите, за които се разписаха Блаж Бошкович (7′), Бенце Батик (85′) и Сохан Балдони (90+1′). Андраш Немет (38′) отбеляза за домакините. Успехът е трети пореден за Дебрецен в шампионата.

Андреев трябваше да прави първото си важно спасяване още в четвъртата минута, когато Жолт Над навлезе в наказателното поле и стреля, но българският вратар спаси.

Само три минути по-късно съотборниците му поведоха. Балаж Джуджак изпълни дълъг тъч, Максимилиан Хофман продължи топката с глава, а Бошкович също с глава я прати в мрежата.

В 33-тата минута Андреев отново спря Над. След подаване на Пал Дардай футболистът на домакините стреля с глава от около девет метра, но българинът изби в корнер.

Академия Пушкаш все пак изравни в 38-ата минута. Дардай беше изведен в наказателното поле, опитът му беше блокиран, но отбитата топка попадна у Немет, който с мощен удар от около 12 метра я прати в долния десен ъгъл.

В 74-тата минута обаче домакините останаха в намален състав, след като Омронд-Отеуил получи втори жълт и червен картон.

Дебрецен се възползва от численото си предимство и отново излезе напред в 85-ата минута. Топката бе центрирана в наказателното поле, където Гереро с глава свали за Батик и той отблизо я вкара във вратата.

Академия Пушкаш не успя да отговори, а в първата минута на добавеното време гостите решиха всичко с бърза контраатака. Балдони се озова в наказателното поле и с нисък удар оформи крайното 3:1.

С този успех Дебрецен събра 19 точки и заема четвъртото място. Академия Пушкаш е втори с 21 точки, на една зад лидера Дьор.

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