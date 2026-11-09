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Важна намеса на Пламен Андреев помогна за четвъртата поредна победа на Дебрецен

  • 9 ное 2026 | 01:36
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Важна намеса на Пламен Андреев помогна за четвъртата поредна победа на Дебрецен

Българският вратар Пламен Андреев записа цял мач при победата на Дебрецен с 3:1 над Уйпещ в среща от 13-тия кръг на унгарското първенство. Това беше четвърти пореден успех за домакините, които се изкачиха на 4-то място в класирането.

Двубоят започна необичайно, след като дим от пиротехнически средства наложи прекъсване на играта за около десет минути. Впоследствие попадение на Блаж Бошкович беше отменено заради засада след намеса на ВАР.

Акош Сендрей откри резултата в 39-ата минута, но само три минути по-късно Альоша Матко изравни. При тази ситуация Андреев първоначално направи отлично спасяване, но топката отново попадна у словенския нападател, който при втория си опит се разписа с удар, отклонил се и в защитник.

В 49-ата минута Вилмош Денеш отново изведе Дебрецен напред, а Флориан Цибла оформи крайното 3:1 в 85-ата минута.

Андреев се отличи и в 66-ата минута, когато улови удар с глава на Матко след изпълнение на свободен удар. Българинът продължава да бъде първи избор под рамката на Дебрецен, който ще посрещне паузата за националните отбори на четвърта позиция в шампионата, на две точки зад лидера Академия Пушкаш.

Втори в класирането е Ференцварош, който надви с 2:0 Вашаш и събра 23 точки. С толкова е и Дьор след равенство 1:1 като гост на Нирегихаза.

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