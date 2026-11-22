Дебрецен на Пламен Андреев победи Нирегихаза в унгарското първенство в мач с осем гола

Българският национален вратар Пламен Андреев бе титуляр за унгарския си отбор Дербецен, който победи Нирегихаза с 6:2 при гостуването си в 14-ия кръг на унгарското първенство.

Андреев получи една от високите оценка за отбора си, като имаше стабилни изяви и капитулира единствено пред собствения си защитник Максимилиан Хофман, който си вкара автогол в началото на втората част, както и камерунеца Жан Батум в самия край на мача.

Дебрецен бе по-добрият отбор през цялото време, като хеттрик отбеляза Акос Шендрей, а два гола добави Доминик Кочиш. Шестото попадение бе дело на французинт Соан Балдони в добавеното време на мача.

Дебрецен е на второ място във временното класиране с 25 точки, като изостава само на точка зад лидера Дьор.

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