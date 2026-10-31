Дебрецен се похвали с повиквателна на Пламен Андреев

Българският вратар на Дебрецен Пламен Андреев получи повиквателна за мъжкия национален отбор на България. Новината беше съобщена от унгарския клуб, който се похвали с включването на своя футболист в състава на „лъвовете“ за предстоящите двубои срещу Исландия и Естония от Лигата на нациите.

Юношата на Левски попада в представителния тим на страната ни за втори път в кариерата си. За последно Андреев беше част от мъжкия национален отбор през юни 2023 година, когато остана на резервната скамейка в срещите със Сърбия и Латвия.

„Нашият вратар Пламен Андреев, който игра за отбора на България до 21 години през миналата международна пауза, сега е повикан в представителния отбор на своята страна за мачовете с Исландия и Естония от Лигата на нациите“, написаха от Дебрецен.

Повиквателната на бившия страж на Левски може да доведе до промени сред вратарите в националния отбор. При запазване на трима вратари в групата поне един измежду Димитър Митов, Даниел Наумов и Алекс Божев ще отпадне в сравнение с предишния лагер.

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