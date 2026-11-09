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Селтик измъкна трудна победа, Хартс претърпя тежък разгром у дома

  • 9 ное 2026 | 02:39
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Селтик измъкна трудна победа, Хартс претърпя тежък разгром у дома

Селтик победи Килмарнък с 1:0 на „Селтик Парк“ в среща от 13-тия кръг на шотландското първенство и възстанови аванса си от 4 точки пред Рейнджърс на върха в класирането.

Единственото попадение в двубоя отбеляза защитникът Лиъм Скейлс в 26-ата минута. Домакините можеха да спечелят и по-убедително, но два техни гола бяха отменени, а Бенямин Нигрен пропусна дузпа през второто полувреме.

В заключителните минути Килмарнък имаше възможност да стигне до изравняване, но футболистите на Мартин О'Нийл удържаха минималния си аванс. Неприятна новина за Селтик беше и контузията на Мика Баур, който напусна терена след сблъсък със съперников футболист.

В другия неделен двубой Фолкърк поднесе голямата изненада, разгромявайки Хартс с 5:2 като гост. Победителите поведоха с 4:0 още до почивката след попадения на Финли Барбрук, Оуен Иймс, Джейкъб Мърел и Лиъм Хендерсън.

Малко след началото на втората част Мърел отбеляза втория си гол и направи резултата 5:0. Хартс успя само да намали чрез Сабри Геундуз и Клаудио Брага, който се разписа от дузпа.

Така Фолкърк записа пета поредна победа в първенството и измести Хартс от третото място. Поражението сложи край на серията на домакините от 18 месеца без загуба на „Тайнкасъл“ в шампионата.

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Снимки: Imago

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