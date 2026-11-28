Атлетико се измъчи, но грабна три точки преди сблъсъка с Барселона

Атлетико Мадрид имаше трудности срещу слабака Елче, но все пак успя да спечели с 3:2 като гост в двубой от 14-тия кръг на Ла Лига. Това отдалечи “рохибланкос” на седем точки от четвъртия Бетис, което на практика още сега оформи очаквания топ 3 в шампионата.

Перфектно начало на Атлети с два гола до седмата минута създаде заблуда, че това ще бъде леко изпитание за тима. После обаче нещата станаха трудни за гостите, които трябваше да се защитават до самия край.

Алехандро Грималдо вкара дузпа в петата минута, а две по-късно точен беше и Канг-ин Лий.

Попадение на Мартим Нето в 27-ата намали разликата в резултата, но още преди паузата Хулиан Алварес (41’) върна спокойствието в редиците на Атлетико.

Тимът на Елче бързо вкара за 2:3 в началото на втората част - чрез Буба Сангаре в 48-ата. След това остана дълго време, в което преднината на мадридчани можеше да бъде заличена, но това не се случи.

Още в сряда Атлетико ще гостува на Барселона в мач от изтегления 23-ти кръг.

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