Селтик и Рейнджърс се издъниха едновременно

Лидерите в шотландското първенство Селтик и Рейнджърс не успяха да спечелят мачовете си от 11-тия кръг. И двата гранда от Глазгоу завършиха 2:2, като "детелините" запазиха аванса си от четири точки на върха в класирането.
Селтик направи грешна стъпка на своя „Селтик Парк“, където стигна само до 2:2 срещу Дънди Юнайтед. Камило Дуран даде преднина на домакините в 18-ата минута, но гостите осъществиха пълен обрат за три минути. Зак Сапсфорд изравни в 28-ата, а Нийл Фаруджа направи резултата 1:2 в 31-вата. Лиъм Скейлс спаси точката за Селтик с попадение през второто полувреме.
Рейнджърс също трябваше да наваксва изоставане при гостуването си на Хартс. „Сините“ поведоха чрез Кевин Келси в 16-ата минута, но след почивката Клаудио Брага и Калвин Милър обърнаха резултата в полза на домакините. Олвету Маханя донесе равенството 2:2 на Рейнджърс с гол в 89-ата минута.
Двубоят беше особено емоционален за мениджъра на гостите Дерек Макинес, който се завърна на „Тайнкасъл“ за първи път след напускането на Хартс през лятото.
В останалите срещи Фолкърк победи Абърдийн с 1:0 като гост, а Дънди се наложи над Килмарнък с 3:1. Сейнт Джонстън и Мъдъруел завършиха 2:2, докато Сейнт Мирън и Хибърниън не се победиха – 1:1.
Селтик остана начело в класирането с четири точки пред Рейнджърс, а Хартс е на още четири зад втория в подреждането.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago