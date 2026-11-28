Щутгарт и Айнтрахт направиха резултатно равенство

Щутгарт на два пъти повеждаше, но не успя да спечели в домакинството си на Айнтрахт и срещата завърши 2:2. Двата отбора са седми и осми в класирането, като тимът от Франкуфрт има аванс от две точки.

Айнтрахт започна по-добре срещата и Йонатан Буркарт пробва задна ножица, но не затрудни особено вратаря. Домакините по-рядко атакуваха, но в една ситуация Дениз Ундав се изъкваше от защитата и бе повален от Робин Кох. След разглеждане с ВАР играчът на гостите не бе изгонен, тъй като решението бе, че е докоснал топката. Последваха нови атаки на Айнтрахт, но те не доведоха до гол.

Wir trennen uns mit 2:2 daheim gegen Frankfurt. In einer intensiven Partie kommen die Gäste nach zweimaligem Rückstand zurück. Schade, Männer! #VfB | #VfB1893 | #Bundesliga | #VfBSGE | [Anzeige] Rewe https://t.co/CCqDMdv83c — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) November 28, 2026

В 42-ата минута Щутгарт поведе, след като Демирович изведе Промел и той преодоля вратаря с хубав удар. Домакините обаче не успяха да запазят преднината си до почивката, тъй като в добавеното време на първата част резултатът бе изравнен. Удар на Ансгар Кнауф бе отклонен от Ундав и прехвърли вратаря.

През второто полувреме играт абе равностойна. Щутгарт отново поведе в 53-ата минута, след като Люка Жак отбеляза първия си гол в бундеслигата. Гостите отново отговориха сравнително бързо чрез Ебнуталиб, който направи резултата 2:2. До края най-добрата възможност бе пред вратата на Айнтрахт, но Левелинг стреля неточно.

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Снимки: Imago