Щутгарт на два пъти повеждаше, но не успя да спечели в домакинството си на Айнтрахт и срещата завърши 2:2. Двата отбора са седми и осми в класирането, като тимът от Франкуфрт има аванс от две точки.
Айнтрахт започна по-добре срещата и Йонатан Буркарт пробва задна ножица, но не затрудни особено вратаря. Домакините по-рядко атакуваха, но в една ситуация Дениз Ундав се изъкваше от защитата и бе повален от Робин Кох. След разглеждане с ВАР играчът на гостите не бе изгонен, тъй като решението бе, че е докоснал топката. Последваха нови атаки на Айнтрахт, но те не доведоха до гол.
В 42-ата минута Щутгарт поведе, след като Демирович изведе Промел и той преодоля вратаря с хубав удар. Домакините обаче не успяха да запазят преднината си до почивката, тъй като в добавеното време на първата част резултатът бе изравнен. Удар на Ансгар Кнауф бе отклонен от Ундав и прехвърли вратаря.
През второто полувреме играт абе равностойна. Щутгарт отново поведе в 53-ата минута, след като Люка Жак отбеляза първия си гол в бундеслигата. Гостите отново отговориха сравнително бързо чрез Ебнуталиб, който направи резултата 2:2. До края най-добрата възможност бе пред вратата на Айнтрахт, но Левелинг стреля неточно.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago