Рейнджърс се доближи на точка от Селтик

Рейнджърс продължи успешната си серия в шотландското първенство, след като победи Сейнт Мирън с 2:0 като гост в двубой от 13-тия кръг. С успеха отборът на Дерек Макинес се доближи само на точка от лидера Селтик, който в неделя приема Килмарнък.

Гостите поведоха в 18-ата минута, когато Раян Надери реализира дузпа, отсъдена за нарушение на Самуел Рамос срещу Джеймс Пенрайс. Решението на съдията Ник Уолш беше потвърдено след проверка с ВАР, въпреки протестите на домакините. За Надери това беше девето попадение през сезона.

След получения гол Сейнт Мирън подобри представянето си и потърси изравняване. Домакините създадоха няколко опасности пред противниковата врата, но стражът на Рейнджърс Ивор Пандур се намеси решително. Той се справи и с удари на появилите се като резерви Есеоса Суле и Люк Томас.

През второто полувреме Даниел Нийл окончателно реши изхода на срещата. Неговият удар в 75-ата минута рикошира в Деклан Джон и попадна в мрежата, с което беше оформен крайният резултат.

Така Рейнджърс удължи серията си без поражение във всички турнири на 12 срещи и затвърди позицията си в битката за шампионската титла. Тимът на Макинес влиза в паузата за националните отбори с повишено самочувствие, след като наскоро си осигури и място във финала за Купа на лигата на Шотландия.

В друг съботен двубой Хибърниън постигна впечатляваща победа с 4:0 при гостуването си на Абърдийн. Успехът беше особено ценен за отбора от Единбург, който се намира в долната част на класирането. Сейнт Джонстън надделя над Дънди с 2:1, а Дънди Юнайтед и Мъдъруел завършиха 1:1. По този начин съботната програма предложи три победи и едно равенство.

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Снимки: Imago