Рейнджърс се доближи на точка зад Селтик

Рейнджърс се върна към победите в шотландското първенство, след като миналия уикенд не успя да надвие Дънди като гост. Тимът от "Айброкс" разгроми с 4:0 Сейнт Джонстън и вече е само на точка зад водача Селтик, който обаче е с мач по-малко и утре гостува на Хибърниън.

Кевин Келси даде преднина на Рейнджърс в 29-ата минута, а в средата на второто полувреме се разписа още веднъж. Другите попадения за отбора на Дерек Макинес бяха дело на Раян Надери и Точи Чуквуани. Кай Фодърингъм от Сейнт Джонстън пък получи червен картон в 74-тата минута.

Абърдийн загуби с 2:3 визитата си на Дънди Юнайтед и се смъкна на 9-о място в подреждането. Домакините пък вече са 4-и. Сейнт Мирън победи гостуващия Дънди с 2:1 и се утвърди в средата на таблицата.

В друг мач от съботната програма на Премиършип Фолкърк срази с 3:0 Килмарнък, като две от попаденията всъщност бяха автоголове на гостите.

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Снимки: Imago